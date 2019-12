Niega líder del sindicato del IMSS haber falsificado firmas para destituir a 10 miembros del comité; es un asunto personal, afirma

El líder sindical del IMSS en Puebla, Sergio Herrera Vázquez, negó categóricamente que haya incurrido en la falsificación de firmas para destituir a 10 integrantes del comité seccional, tras la denuncia penal interpuesta en su contra por los presuntos agraviados.

Así respondió este viernes, en rueda de prensa, donde aclaró que este grupo de 10 ex miembros de la dirigencia sindical firmaron frente al resto de los 41 integrantes del organismo gremial.

Por lo que dijo desconocer cuál es el tema de fondo detrás de la denuncia.

“En un pleno, donde dirimimos temas sindicales, presentaron su renuncia ante 41 integrantes del comité”, afirmó.

Incluso, dijo que el acta de la asamblea se encuentra en resguardo del Secretario de Actas y Acuerdos para que sea presentada en el momento que así lo requiera la Fiscalía General del Estado (FGE).

Herrera Vázquez señaló que los denunciantes están asumiendo una posición a título personal, en alusión directa al enfermero Miguel Ángel Portal.

“Él ha llamado a los medios de comunicación desde que está en el Hospital de Ortopedia; esa ha sido su forma de trabajar políticamente y se le respeta”, refirió, tras señalar que hasta el momento no ha sido requerido por la Agencia del Ministerio Público.

El pasado 18 de diciembre, un grupo de sindicalizados, encabezado por el enfermero Miguel Ángel Portal, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Puebla en contra de Sergio Herrera por el delito de falsificación de firmas.

La denuncia quedó registrada con el número de expediente 7057/2019-UTA, donde se hace la aclaración que es a título personal y como secretario general.

Al respecto, el dirigente sindical informó que no ha sido notificado por las autoridades competentes, pero que está dispuesto a cooperar si así se lo requieren.

El también abogado dijo estar confiado por tratarse de un tema menor, al que no se le dará juego por tratarse un tema particular más no político ni sindical.

Se abre Bolsa de Trabajo; hay 1700 vacantes para contratar en Puebla.

Por otro lado, Sergio Herrera informó que en esta semana se abrio Bolsa de trabajo a nivel sindical y también por parte del gobierno federal para contratar mil 700 nuevas plazas para el estado de Puebla, antes de concluir el año.

Explicó que los espacios laborales son para médicos y enfermeras, principalmente.

Herrera Vázquez dio a conocer que en Puebla el IMSS tiene un déficit de al menos 60 especialistas en diferentes áreas.

Esta situación, reveló, genera que pacientes tarden hasta medio año en conseguir una cita en especialidades.

Finalmente, el secretario general de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dijo que el tema del robo a las oficinas sindicales, ubicadas en la Colonia El Carmen las indagatorias siguen en proceso.

E incluso, dijo que la única persona que estuvo el día de los hechos, el velador dejó de ir a laborar desde hace más de un mes que ocurrió el delito.