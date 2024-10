Sindicato de Telefonistas escatima apoyo a trabajadora de LIMSA violentada por un exjefe de Telmex

Karla Patricia Cortés Lee, trabajadora de Limpieza y Mensajería (LIMSA), señaló que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), al cual pertenece, no la ha respaldado lo suficiente ni presionado a Teléfonos de México (Telmex) para que Froylán N., exjefe del Centro de Trabajo de Guadalupe, sea sancionado por el maltrato laboral hacia sus subordinados, y para que se le haga justicia porque él la acosó, violó y golpeó en reiteradas ocasiones.

En entrevista con La Jornada de Oriente, expuso que Froylán N., es empleado de la empresa RNUM (Red Nacional Última Milla), misma que presta sus servicios para la citada empresa de telefonía.

Lamentó la situación, ya que dijo que cuando menos dos mujeres más han sido víctimas de él, además de que suele comportarse agresivamente con sus subordinados de confianza y sindicalizados, a quienes llega a hablarles con palabras altisonantes y razón por la cual también ha sido reportado por otros trabajadores.

Detalló que la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del STRM, Rosa Selva Solís, le comentó que el sindicato pidió que Froylán N. fuera removido, pero que la titular de Recursos Humanos de Telmex lo defiende a toda costa.

La agredida relató que su calvario inició cuando ingresó a laborar al Centro de Trabajo de Guadalupe, donde su ahora agresor era jefe del mismo, él comenzó a mostrar interés en ella y a pretenderla, tanto que durante la jornada laboral como fuera de la misma y hasta altas horas de la noche le escribía o llamaba a su celular.

En ese periodo, ella notó que Froylán solía gritarle al personal, usando palabras altisonantes, razón por la cual ella se negó a tener algún tipo de relación con él.

Ante la presión que ejerció, Karla aceptó ser su amiga y en una salida que tuvieron, al acudir a la casa de él, la violó.

“Yo en ese momento le digo claramente que no, sabes qué, no, vámonos, yo no tengo intención de una relación íntima contigo… De plano me agarra a las cachetadas, me comienza a gritar: perra, puta, zorra, pinche perra ya me calentaste, ya me diste una pinche calentada… Habrán sido las 7 y fracción de la noche… ante esa situación él se me sube encima, me sujeta una de las manos y a jalones, con la ropa puesta, simplemente hace mi ropa de lado y me violó… no se detuvo hasta que yo le dije claramente y a gritos que estaba yo en mis días fértiles y me podía embarazar”.