Confirma Sindicato de Telefonistas casos de hostigamiento y acoso sexual en la sección 3 de Puebla

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) confirmó que en la sección 3 de Puebla se ejerció hostigamiento y acoso sexual en contra de trabajadoras de la empresa Limpieza Sociedad Anónima (LIMSA), una filial de Telmex que se hace cargo de la intendencia.

Así lo corroboró la dirigencia nacional en un comunicado en el que se reserva la cantidad de víctimas, solo se indica que se encontró responsabilidad tanto de funcionarios sindicales del Comité Ejecutivo Local 2018-2021, como del actual, que encabeza Edgar Alfredo Luna Rendón.

Este último declaró vía telefónica a La Jornada de Oriente que a él no le entregaron ningún documento en el que se denunciara esa situación.

En el boletín del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se desglosa que la Coordinación de Igualdad de Género y el Comité Nacional de Vigilancia brindaron atención a las trabajadoras y que las agraviadas llegaron hasta esas instancias, debido a que aunque ya habían entregado sus denuncias a la sección 3, los responsables de esta no las atendieron oportunamente.

Como parte de las investigaciones, ambos órganos citaron a las y los telefonistas denunciados por las víctimas, a fin de brindarles su derecho de audiencia.

El CEN y el Comité Nacional de Vigilancia informaron que las investigaciones continúan abiertas, debido a que siguen llegando escritos sobre irregularidades y anomalías sobre los procesos institucionales que se debieron atender con prontitud y trasparencia por los responsables sindicales de la sección.

Por su parte, Edgar Alfredo Luna Rendón, dijo en entrevista telefónica que a él nunca le presentaron escritos sobre los casos de acoso y hostigamiento sexual.

El dirigente declinó dar detalles de cuántas víctimas son, toda vez que refirió debe guardar secrecía por la investigación que está en curso.

Tampoco dio a conocer cuántos son los señalados por las afectadas, solo confirmó que uno de los que fue removido de su cargo por esa causa fue el secretario del Trabajo, Luis Alejandro N.

“Siguen las investigaciones y no puedo dar declaración para (no) entorpecer los temas, más que nada. Lo único que te puedo decir, en mi caso, hablo por mí y si no tomé las medidas, a mi jamás se me entregaron un documento con las acusaciones. No te puedo dar información al respecto, la verdad lo que te digo, más que nada siguen las investigaciones, a la mejor ya cuando se cierren te podría dar santo y seña… no quiero entorpecer nada que tenga que ver con las compañeras, obviamente hay que darle todo el apoyo”, finalizó.