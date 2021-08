Líder del sindicato de burócratas busca quedarse dos años más, señalan integrantes del Movimiento por la Democracia

Virginia Socorro Meza Cruz, intenta permanecer dos años más como secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (STSPEPYOD), señalaron integrantes del Movimiento por la Democracia, un nuevo grupo conformado por 500 burócratas y del cual saldrá el candidato o candidata a dirigente de dicho organismo.

En conferencia de prensa, Martha Rodríguez Salinas, quien labora en la secretaría de Finanzas, confirmó las aspiraciones de la actual dirigente y detalló que ya empezó la recolección de firmas.

“Ella dice continuidad, así lo manejan y están buscando quedarse dos años más, para esto están pidiendo a los compañeros trabajadores sus firmas, sobre todo en los distritos, eso no procede, la ley es clara y las firman tampoco funcionan, lo que funcionaría en su momento sería la asamblea general, que la asamblea general le autorice, pero bueno, yo creo eso es muy difícil, no creo que la asamblea general le permita extenderse dos años más”.

Virginia Socorro Meza Cruz está pretextando que por la epidemia no es posible llevar a cabo la elección para la renovación del comité ejecutivo en la primera quincena de diciembre, añadió Martha Rodríguez.

No obstante, esta última comentó que si en junio pasado hubo comicios en todo el país para elegir a gobernantes y representantes populares, no hay razón para no votar por un nuevo comité ejecutivo que defienda a los burócratas.

Por su parte, Luis Ángel Morales Ruiz, quien labora en la secretaría de Gobierno, indicó que los estatutos son claros en que no hay ampliación de mandato ni reelección para evitar que se creen vicios en el sindicato.

El sindicato está conformado por 3 mil 200 trabajadores, el próximo dirigente entrará en funciones el primer día hábil de enero del 2022.

Por su parte, Fernando Cardona Villegas, empleado de la secretaría de la Función Pública, comentó que el Movimiento por la Democracia también impulsará la creación de un reglamento de escalafones.

Comentó que si bien la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado contiene 14 artículos sobre cómo se designan las plazas vacantes, falta dar certeza a todos los procesos.

“Un reglamento de escalafón, es lo que estamos persiguiendo, vendría a dar claridad a todos esos movimientos escalafonarios y quitaría todas esas inconformidades que existen de los compañeros trabajadores”.

Añadió que la intención es que esos movimientos vayan privilegiando la escolaridad, la actitud, la puntualidad, integridad y sobre todo la evaluación del desempeño, para que haya un mejor servicio a la ciudadanía.

Virginia Meza era afín al gobierno de Rafael Moreno Valle y, de acuerdo con datos de la columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, además de no haber pugnado por mejoras para los burócratas, ingresó a la nómina oficial a dos de sus hijos y una hermana.