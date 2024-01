Sindicato Adolfo López Mateos amaga con estallar el viernes la huelga en la UTP; no logran acuerdo salarial

El Sindicato Nacional Presidente Adolfo López Mateos podría estallar la huelga en la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), debido a que no ha llegado a un acuerdo salarial, que pide sea de 8.2 por ciento, como anunció en mayo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni en otras cláusulas.

Cruz Salas Solís, delegado de la agrupación afiliada a la Froc-Conlabor, informó en conferencia que por parte de la institución les han indicado que tiene que ser el gobernador del estado de Puebla quien realice la negociación, por lo cual el organismo gremial pide la intervención de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Añadió que dentro del pliego petitorio también están solicitando que se entreguen plazas a 40 trabajadores y que se emprenda un proceso de recategorización, puesto que desde 2012 no se ha dado.

También se demanda que exista un equilibrio en horas asignadas, pues hay profesores a los que les llegan a dar solo 12, pero a otros les programan hasta 72, rebasando las 48 horas máximas a la semana que establece la ley.

Específicamente de las bases, Salas Solís comentó que si bien algunas han sido entregadas, el rector Miguel Ángel Sánchez Flores, lo ha hecho de manera discrecional, sin seguir los procedimientos establecidos.

El emplazamiento a huelga fue depositado en septiembre pasado y, desde ese mes a la fecha se han llevado a cabo 14 reuniones, sin alcanzar acuerdos, por lo cual se han establecido prórrogas, de las cuales la próxima vence el vienes 12 de enero, a las 12 horas.

Si este jueves, cuando se llevará a cabo una última audiencia, no se firma un convenio, 456 sindicalizados colocarán las banderas rojinegras en la UTP, la cual cuenta con más de 6 mil 500 estudiantes.

El delegado sindical sostuvo que se percibe una actitud hostil de la parte patronal, por lo cual no se ha podido llegar a un acuerdo.

Por otra parte, indicó que en la universidad se padece de falta de agua, puesto que prácticamente a diario, a las 10 u 11 horas de la mañana ya no hay líquido disponible en los sanitarios, lo cual es antihigiénico.

En el tema del posible estallamiento de la huelga, René Sánchez Juárez, líder de la Froc-Conlabor, refirió que la postura del abogado de la UTP ha sido la de evadir la responsabilidad de la institución y justificar violaciones al contrato colectivo.

“Diciendo que la UTP no tiene capacidad de atender estas demandas y que tendría que ser el gobierno del estado el que tendría que fijar una postura al respecto. A nosotros nos parece que esta no es una posición admisible, no es aceptable; los rectores, las rectoras de los organismos públicos descentralizados deben ser responsables de la administración de los contratos colectivos”.

Confirmó que en noviembre de 2023 ya solicitaron formalmente la atención directa del gobernador de Puebla.