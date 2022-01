Presionan a sindicalizados petroleros de la sección 46 para votar a favor de Ricardo Aldana

Agremiados a la sección 46 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) son presionados para votar este día a favor de Ricardo Aldana Prieto, quien actualmente funge como tesorero y también es candidato a dirigente nacional, sostuvo Juan Evaristo Vilchis Correa, jubilado del Complejo Petroquímico Independencia.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el también disidente de la representación sindical petrolera, comentó que algunos agremiados llegaron este lunes desde las 7 de la mañana a las oficinas sindicales ubicadas en calle Estado de México número 56, en San Martín Texmelucan, para que mostrar la captura de pantalla de que votaron (vía electrónica) a favor de dicho personaje que se postuló para líder nacional.

Otros más arribaron al Complejo Petroquímico Independencia, donde de igual forma los sindicalizados tenían que mostrar su sufragio por Aldana.

“Los trabajadores de planta se reportan con los delegados y en frente de ellos están haciendo el procedimiento electoral, a través del teléfono, se está comprobando físicamente que están votando por Ricardo Aldana para no tener problemas en su trabajo y sus consecuencias en sus derechos laborales”, comentó Vilchis Correa.

Sostuvo que a los trabajadores se les está amenazando que de no votar por el referido candidato no prosperarán sus solicitudes de préstamos administrativos, se retrasarán sus asensos a otros departamentos, serán despedidos sus familiares que están laborando de manera transitoria o no los volverán a contratar.

Son alrededor de 730 trabajadores de planta los que tienen derecho a emitir su sufragio.

Juan Evaristo Vilchis comentó que todas las irregularidades se están documentando para impugnar la elección y echarla abajo.