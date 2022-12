Sindicalizados de Audi podrían rechazar propuestas de alza salarial: Eduardo Badillo, activista laboral

Es muy probable que los trabajadores de Audi rechacen, en la consulta que se llevará a cabo mañana, las dos propuestas de alza salarial, una de ellas multianual; y que la empresa presione a los sindicalizados para que al final acepten las condiciones que ella imponga.

Así lo consideró Eduardo Badillo Cortes, activista por los derechos laborales y exintegrante del Comité de Destitución Pacífica de Audi, quien en entrevista con La Jornada de Oriente, indicó que México no tiene las mismas leyes que Europa, que protegen en las revisiones multianuales, por lo que no es buena idea plantearlas a la base trabajadora.

“Porque su propia ley contempla aumentos emergentes en caso de que la situación lo amerite y son aprobado por las autoridades y aplicados por las empresas. Aquí en el país no hay ese sistema, aquí ya vimos que con la anterior revisión salarial que se hizo en Audi, que realmente no son revisiones, son acuerdos que se hacen solamente entre el Comité Ejecutivo y la empresa, los trabajadores no participan”.