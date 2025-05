Sin trauma de conquista

Recientemente vi un video de un historiador venido a youtuber que se congratulaba de estar en Mérida, la ciudad blanca, precisamente porque en esa ciudad no existe lo que él denomina “el trauma de la conquista”. Y, para mostrarlo, nos dice algo así como “aquí hay un Paseo Montejo, monumento a los Montejo y hasta una cerveza llamada Montejo”. Este personaje lleva ya tiempo realizando una campaña para torpedear la denominada “leyenda negra” -realizada hace siglos para desprestigiar al imperio español, por parte de sus enemigos de entonces, argumentando que cometió atrocidades en las conquistas de América y otros territorios- y para que, a través de sus comentarios “abracemos” la hispanidad que contribuyó a eliminar la barbarie de nuestras tierras y que nos trajo civilización. Según reporta el diario español La Razón, publicado en septiembre de 2024, en “un vídeo reciente subido en la red social TikTok, (Juan Miguel) Zunzunegui aseguraba que ‘el trauma de la conquista nos carcome las entrañas y mientras sigamos culpando de todo a Cortés, no importa cuántas madres mentemos para que viva México, porque nunca seremos libres, nunca seremos independientes, porque en esa narrativa lo que hacemos es perpetuar y justificar nuestra mediocridad, perpetuar y justificar nuestra miseria, porque además, este discurso del trauma de la conquista nos lleva también a esa mentalidad mexicana de soy pobre pero honrado, todos los ricos son malos, con lo que convertimos la pobreza en una virtud’”. Por supuesto, como imaginará quien lea esta columna con regularidad, no estoy nada de acuerdo con estas visiones harto ingenuas, sesgadas y quizá hasta perniciosas, de las historias de conquistas y colonizaciones, no solo del actual México, sino de América en su conjunto. Además, le guste o no a personajes como estos, la pobreza y la marginación de amplios sectores de la población existe y es ancestral; y sí, una buena parte de los que más tienen -los ricos- son verdaderamente terribles pues han amasado fortunas a costa de los más necesitados y a través de un sistema que es ancestralmente corrupto. Todo tiene su origen en la invasión europea y en las diversas colonizaciones vividas en este continente, proceso del que no nos hemos librado hasta el momento. La defensa de este “influencer” es un claro ejemplo de ello.

Por si esto fuera poco, ir a Mérida y tomarla como ejemplo a seguir de esa historia “maravillosa” que debemos apreciar, resulta lo mismo ignorante que perverso. Ignorante pues, sea por omisión o comisión, el “influencer” ignora numerosos estudios históricos serios que se han realizado para analizar los abusos cometidos por conquistadores y colonizadores desde las conquistas de territorios peninsulares y de otras latitudes -el Petén guatemalteco- que son el origen de “las condiciones de pobreza secular de los mayas yucatecos”, como subtitula su libro “Una deuda histórica” (2007) Pedro Bracamonte y Sosa, autor yucateco que tiene una larga bibliografía dedicada al estudio de la historia de la Península de Yucatán, de su condición colonial y de la marginación del presente. En la introducción a este libro nos dice que en “el año de 1721 el obispo Juan Gómez de Parada, recién llegado a Yucatán, realizó una visita inconclusa a su diócesis, inacabada porque el prelado se enfermó de los ojos a causa, a su decir, de lo que había visto: la miseria e injusticia que se vivía en los pueblos de indios. Esta inspección no fue, como otras tantas, un mero recurso para la vigilancia superficial de la buena vida espiritual de los habitantes de la provincia y administrar el sacramento de la confirmación, sino que, como pocas veces y ante la constancia de la cruda realidad, tuvo el objetivo consciente de investigar las causas de esos males que aquejaban hacía mucho tiempo, desde la conquista misma, a los pobladores originarios de la tierra” (2007: 9). Condiciones que, hasta el presente, han seguido en la realidad de estos pueblos. A cuento de ello, escribí en mi libro “¡Se han sublevado los indios! Canek, cambios y continuidades de un símbolo maya” (2018) que “la vida en las zonas mayas es francamente colonial todavía en el siglo XXI. De hecho, las comunidades han vivido condiciones de desigualdad por siglos lo que ha generado que el modelo de exclusión que alimenta constantemente a la resistencia, también vaya modificando sus propias estructuras dentro del sistema simbólico para mantenerse en una especie de dicotomía perversa. Primero el dominio español, luego el mexicano, ahora el del régimen de partidos matizado por los embates constantes de una iniciativa privada rapaz. En todos esos momentos ha imperado la desigualdad, la exclusión, el racismo y el clasismo y la diferencia ha sido la constante. Por tanto, acaso valdría la pena ahora estudiar el sistema simbólico que alimenta la exclusión y la diferencia desde el poder, desde la supremacía blanca y desde los medios de comunicación, desde su origen en manos de los discursos dominantes” (187). A lo largo de la historia de la península de Yucatán, la tónica ha sido la explotación de los recursos y de las personas, ya sea para atender a la sociedad colonial, ya para trabajar en las haciendas, ya en la producción del henequén, ya en el turismo y los servicios, siempre en condiciones de subordinación y de explotación. Son numerosos los motines, rebeliones y huidas a la “montaña” que realizarán los mayas para escapar de los abusos y los onerosos tributos exigidos por el clero y la Corona. De ello encontramos un detallado estudio en el libro de Bracamonte “La Conquista Inconclusa de Yucatán” (2001) o en la “Encarnación de la Profecía. Canek en Cisteil” (2004). O el clásico “El Cristo indígena, Rey Nativo: el sustrato histórico de la mitología del ritual de los mayas (1993)” de Victoria Reiffler Bricker. Y qué decir de los numerosos estudios realizados por historiadores diversos, como Carmen Valverde, entre otros más, sobre la denominada Guerra de Castas, conflicto que se llevó buena parte del siglo XIX en la península y que buscaba rescatar la identidad maya, su autodeterminación y la recuperación de tierra y dominio político. No da el espacio para hablar de muchos otros textos que están al alcance de cualquiera, pero especialmente del de un investigador que se precie de serlo. Bracamonte nos dice que es “bien sabido que a lo largo de cinco siglos se hicieron grandes esfuerzos y se emplearon incontables recursos para obligar o promover la transformación de la sociedad maya en una población primero fraccionada en unidades políticas pequeñas y corporativizadas y después individualizada, pero siempre con imposición de cánones espirituales y socioeconómicos de los grupos dominantes, no mayas, desde luego” (2007: 17- 18). Bueno, parece que el “inlfuencer” lo ignora.

En segundo lugar, considero que es perversa la manera en que este personaje desestima en un corto video, la realidad misma de Yucatán -como de nuestro país en general- así como bosqueja un universo paralelo en donde Europa benefició cuanto tocó en todos los siglos de colonización, violencia y extracción que ha caracterizado su lucha. Me queda claro que es vocero de esos poderes fácticos que pretenden que el modelo capitalismo/explotación/extracción/raza/clase/patriarcado insertado por los europeos a partir del siglo XVI siga vigente, no importa si se trata de la petulantemente autodenominada “Casta Divina”, de una transnacional hotelera, una cervecera, gringos gentrificadores, porcícolas altamente contaminantes o trenes mayas disfrazados de transformación social. De lo que se trata es de borrar, en los pocos segundos de un TikTok, la historia de millones de personas aplicando el argumento del “trauma” que tanto le gusta emplear para desechar procesos complejos y disímiles y sintetizarlos de manera simple y burlona. Desafortunadamente es mucha la gente que se informa a través de videos como estos y abundan los “influencers” de todo tipo que medran gracias a la falta de profundidad de nuestros tiempos. No importa si se trata de un “indianófilo yuppie” de temazcal en las Lomas que vende versiones sesgadas y epidérmicas de lo “originario” o de “hispanófilos” neoliberales, clasistas, racistas, patriarcales y clericales, que buscan que elevemos a Cortés y sus seguidores a grandes prohombres lo mismo civilizadores que propagadores de la “verdad”, que coloquemos en los anales de lo más granado e ilustre a Iturbide, Porfirio Díaz o Maximiliano, como esos arquitectos de un México “que se nos fue”, sepultado por los embates del vendaval traído por el “arrabal y el malevaje” revolucionario que tiene su más reciente manifestación en la 4T y su “primero los pobres”. Invito a quien lea esto a que no se deje llevar por versiones simples o resumidas de la historia de México o de cualquier parte del mundo. La Historia es fascinante, rica y es un reto tratar, en lo posible, de abordarla con profundidad y agudeza. Poco favor ha hecho la simpleza con la que AMLO y algunos de sus seguidores se montaron de la historia para apuntalar sus discursos; pero mucho menos ayudan estos hispanófilos ignorantes y perversos, como ya he explicado, por construir una identidad nacional más apegada al respeto de todas y todos los integrantes de nuestra variopinta y compleja sociedad mexicana. Yucatán, como todo México, es un territorio trágicamente colonizado. Todo esto me recordó la opinión de Justo Sierra O’Reilly en El Fénix, periódico político mercantil en 1847 a cuento de un decreto emitido por el gobernador en turno, Santiago Méndez – su suegro- para expulsar de la península a todo maya rebelde que fuera capturado con las armas en la mano -estaba iniciando la Guerra de Castas-: “Aplaudimos semejante medida y ojalá hubiera podido realizarse de mucho tiempo antes. Esto prueba que se comienza ya a conocer la necesidad de dividir nuestros intereses de los intereses de los indios. La raza indígena no quiere, no puede amalgamarse (permítasenos esta metáfora) con ninguna de las otras. Esa raza debe ser sojuzgada severamente y aún lanzada del país, si eso fuera posible. No cabe más indulgencia con ella: sus instintos feroces, descubiertos en mala hora, deben ser reprimidos con mano fuerte. La humanidad, la civilización lo demandan así”. Mérida blanca, esa que se siente orgullosa de los Montejo y que no tiene un ápice del “trauma de la conquista”, que se siente “civilizada” y que mira desde las alturas, con desdén a la “barbarie”. Desde el privilegio, nadie puede estar “traumado”, no al menos como lo señala el “influencer”. Perversidad de perversidades.