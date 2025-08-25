Sin que tenga una campaña visible, Morena dice haber afiliado a 300 mil militantes

Aunque Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, afirmó en su más reciente visita que en Puebla su partido suma más de 300 mil nuevos militantes, y la meta aumentó recientemente a un millón para el estado, en lo que resta del año, no se perciben módulos de afiliación, no hay un sitio habilitado en internet y no siempre están disponibles las tabletas en el Comité Ejecutivo estatal, por lo que ha trascendido que la mayoría están siendo afiliados a través de los presidentes municipales de la llamada 4T.

La cifra, calculada en ausencia de módulos de registro y de un sitio web oficial para inscripciones, representa un promedio de 42 mil 857 nuevos militantes al mes, lo que equivale a mil 438 por día, 59 por hora y uno cada minuto.

El proceso, coordinado por César Addi Sánchez Salinas, coordinador Territorial de Morena, se desarrolla principalmente en las viviendas de los interesados, sin incorporar mecanismos para evitar la duplicidad de militantes. Esta ausencia de controles ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el rigor de la afiliación.

Fuentes de este partido político revelaron que esta tarea ha sido encargada a presidentes municipales en todo el estado, así como a funcionarios de la Secretaría de Gobernación estatal para lograr la cifra elevada de militantes.

Una evidencia de esto se dio a mediados de agosto, cuando Lizeth Gallegos Lozano, titular de la Comisión estatal de Atención a Víctimas, informó en redes sociales sobre su incorporación a Morena junto con varios de sus subordinados en las oficinas del Comité Ejecutivo estatal. Poco después, esta publicación fue eliminada tras la difusión del hecho en un medio de comunicación electrónico.

A pesar de estas evidencias, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, negó la existencia de mecanismos irregulares y aseguró que la cifra de 300 mil afiliados fue posible porque a la tarea se sumaron diputados, consejeros y regidores, además del equipo de organización territorial. Explicó que el registro se realiza con tabletas y una aplicación especial, incluyendo la toma de fotografías a los nuevos militantes en sus domicilios.

La dirección de comunicación de Morena indicó que, en sus oficinas centrales en Puebla, hay tabletas disponibles para quienes deseen afiliarse, aunque testimonios evidencian que no siempre están operativas. De lo anterior se deduce que sería poco probable alcanzar el ritmo de afiliación de un nuevo militante en promedio por minuto para lograr los 300 mil hasta el momento.

El propio Comité Estatal reconoció que las tabletas empleadas carecen de mecanismos de seguridad que impidan la afiliación de militantes activos en otros partidos; será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien resuelva la validez en caso de duplicidad. El Comité estatal de Morena afirmó que el registro más reciente prevalecerá si una persona aparece en más de un padrón partidista.