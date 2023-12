Sin oposición, aprueba el cabildo licencia a Eduardo Rivera para buscar la gubernatura

La totalidad de los regidores de la capital de Puebla votaron a favor de la licencia que el panista Eduardo Rivera Pérez solicitó para ausentarse de manera definitiva de la alcaldía con el fin de competir por la gubernatura como candidato del Frente Amplio por México en las elecciones de 2024.

“Millones de personas piden un cambio para el estado” y “vienen mejores tiempos para Puebla”, fueron dos de las frases que Rivera citó durante el mensaje que emitió durante la sesión de cabildo realizada este jueves.

En su intervención, el ahora exalcalde de Puebla aseguró que deja una ciudad con gobernabilidad en sus juntas auxiliares, así como con una buena relación con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como con el Congreso local y con el Poder Judicial, con un clima de paz y con la satisfacción de “haber corregido el rumbo de la ciudad”.

“Hoy la vida me brinda una nueva oportunidad para seguir trabajando para mejorar la vida de las y los poblanos como lo he hecho siempre en mi actividad política. Millones de personas piden un nuevo y mejor rumbo para el estado, y he decidido con el apoyo de mi familia, de mi equipo y de miles de personas, trabajar para lograr que los buenos resultados que hemos logrado en Puebla capital también se puedan expandir en todo el estado. Doy un paso adelante para y tomo la decisión de buscar la gubernatura del estado para darle al estado de Puebla un mejor rumbo”, expresó.

- Advertisement -

El virtual candidato de la oposición a la gubernatura también hizo referencia a la gestión de su antecesora, la morenista Claudia Rivera Vivanco, al indicar que recibió una ciudad abandonada, con videocámaras patrullas descompuestas, sin agua en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, con problemas en el mercado de Amalucan, con parques y camellones sin podar, con el índice de percepción de inseguridad más alto presentado por el Inegi, así como con las calles del Centro Histórico hechas “pomada”. “Cumplimos nuestra palabra para recuperar una ciudad con rumbo”, acotó.

En ese sentido, Rivera dijo que se va con el “corazón agradecido” y con la satisfacción de haber mejorado la vida de miles de personas.

“Me voy, sí me voy, pero con el corazón contento, profundamente satisfecho por lo realizado y por supuesto por haber corregido el rumbo de la ciudad de Puebla. Vienen mejores tiempos para Puebla”, agregó.

- Advertisement -

En una segunda sesión de cabildo, el también panista Adán Domínguez Sánchez rindió protesta como alcalde sustituto, para concluir la gestión de Rivera Pérez hasta 2024.

En su intervención, el ahora munícipe aseguró que la administración municipal se conducirá con equidad en el próximo proceso electoral, al tiempo en el que previó que habrá embates por parte de la oposición hacia su persona, de los que dijo que sabrá defenderse.

“Vendrán momentos decisivos para el estado y para el país también. Como gobierno municipal actuaremos de forma institucional, seremos respetuosos de los tiempos y procesos electorales, el gobierno que me honro en presidir seguirá trabajando por todos y para todos (…). Me queda claro que habrá ataques, mentiras y descalificaciones, incluso habrá persona que intenten generar caos, desestabilización y atacar a quienes integramos este gobierno, a ellos de una vez les digo que eso no detendrá la buena marcha del ayuntamiento”, sentenció.