Sin localizar, el desaparecido faltante de Amozoc; se descarta que sea el reclutador: FGE

De las 12 personas desaparecidas a inicios de agosto en el municipio de Amozoc, a través de una oferta falsa de trabajo, aún continúa sin ser localizado Misael Romero Sombrerero, confirmó este martes la Fiscalía General del Estado (FGE).

En este contexto, la dependencia descartó que Misael sea el reclutador de las víctimas captadas por grupos criminales para su entrenamiento en actividades delictivas. En cambio, precisó que el verdadero responsable ya fue identificado, aunque todavía no ha podido ser detenido.

Por su parte, la fiscal especializada en desaparición de personas, María Luisa Pilar Aparicio, indicó que las víctimas nunca fueron trasladadas a otra entidad, por lo que el entrenamiento delictivo se habría realizado en Puebla.

Además, la FGE puntualizó que, aunque el principal reclutador también fue reportado como desaparecido durante los operativos de búsqueda de las 12 personas, en las investigaciones ministeriales nunca fue considerado parte de ese grupo de jóvenes privados de la libertad por organizaciones criminales.

Al respecto, la fiscal general Idamis Pastor Betancourt adelantó que en los próximos días se darán a conocer más resultados sobre los inmuebles cateados, así como hallazgos relevantes para las pesquisas.

“Las personas que fueron privadas de su libertad dieron información relevante que seguimos trabajando y valorando para localizar a quienes se dedican a estos reclutamientos. Hemos encontrado datos muy impactantes que fortalecen nuestras investigaciones de inteligencia”, sostuvo la fiscal general.

De manera extraoficial se informó que, durante los operativos de investigación en el municipio, se han detectado nuevos puntos de comercialización de drogas, así como una presunta clínica clandestina utilizada por bandas criminales para atender a heridos de enfrentamientos sin dar aviso a las autoridades.

En este sentido, la fiscal general confirmó que autoridades federales colaboran en las indagatorias, pues se ha registrado un aumento considerable de delitos de alto impacto en Amozoc.

Cabe recordar que hace dos semanas La Jornada de Oriente informó que las autoridades ministeriales investigan a tres bandas delictivas, Los Nava, Chakas ZZZ y UR04, por su presunta relación con la desaparición de las 12 personas a inicios de agosto, bajo el mismo modus operandi.

Según las investigaciones, 11 hombres y una mujer fueron citados en gasolineras de Amozoc y Tepeaca con la promesa de una oferta laboral, debían vestir de negro o con ropa oscura. Esto ocurrió entre el 10 y 11 de agosto, cuando salieron de sus domicilios y no se les volvió a ver hasta que fueron liberados por los grupos criminales que los habían reclutado para su entrenamiento.

En cuanto a Misael Romero Sombrerero, de 29 años, se le vio por última vez el 10 de agosto en el barrio Las Cruces del municipio de Amozoc. Vestía camiseta negra de manga corta, pantalón de mezclilla del mismo tono, botas color café y portaba una mariconera.

No obstante, sus familiares relataron a la FGE que la última vez que tuvieron contacto con él fue al día siguiente, el 11 de agosto, mediante una llamada telefónica. En esa ocasión les aseguró que todo estaba bien y que ya se encontraba trabajando; sin embargo, en el fondo de la conversación pudieron distinguir la presencia de otros hombres.

Tras esta llamada, su familiar dejó de responder llamadas y los mensajes de whatsapp así como de texto ya no fueron recibidos por el celular de Romero Sombrerero.

Entre sus características físicas, se reportó que Misael tiene tres tatuajes en el antebrazo derecho: uno de la Santa Muerte, otro de una cruz y un diseño de triángulos con alas.