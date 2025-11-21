Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasNacional

Sin llegar al Zócalo concluye reducida marcha de la ‘Generación Z’; en UNAM los desairan

Cerca de 100 manifestantes de Generación Z marchan en CDMX; seguridad impide su avance en 5 de Mayo y Palma
Policías bloquean paso de un reducido contingente de la marcha de la Generación Z. Foto de Alfredo Domínguez
La Jornada

Laura Poy, Néstor Jiménez y Lilian Hernández

Ciudad de México. Cerca de un centenar de manifestantes, que participan en la segunda marcha de la llamada de Generación Z, avanzaron desde el Ángel de la Independencia hasta la esquina de 5 de Mayo y Palma, donde una valla de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX les impidió el paso.

Inicialmente la movilización sólo logró avanzar sobre Paseo de la Reforma hasta la Glorieta de Amajac, donde elementos de Seguridad Ciudadana cerraron el avance.

Mientras permanecieron en la Glorieta de las mujeres que luchan, algunos de los manifestantes entonaron el Himno Nacional, mientras otros reprocharon a los policías que les cerraran el paso.

Una mujer que refirió que acudía para defender a sus hijos, reclamó que “si tuviéramos un gobierno como el de Bukele aquí sí habría medicinas”, en referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Otra mujer mostró una pancarta en la que decía “S.O.S. USA” y con un mensaje en inglés con el que pedía la “ayuda” de Estados Unidos.

Sin embargo, en estos momentos continúa el desfile con motivo del 20 de Noviembre, justo en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

Luego de permanecer ahí casi dos horas, alrededor de la 1:30 de la tarde, los elementos policiacos que realizaban el bloqueo se hicieron a un costado. Enseguida el contingente continuó su camino rumbo al Zócalo.

A su paso por la Alameda y el Palacio de Bellas Artes, cientos de personas que se encontraban en la zona centro de la ciudad, los observaban desde los costados.

Y tras llegar a la calle de 5 de Mayo, en la esquina con Palma, a una cuadra de la plancha del Zócalo, elementos policiacos les cortaron nuevamente el paso.

Con gritos de “¡Viva México!” y consignas en contra de Morena, el centenar de manifestantes demanda libertad y el derecho a avanzar a la plancha del Zócalo.

La movilización transcurrió con tranquilidad y estuvo integrada principalmente por adultos y personas de la tercera edad, quienes se han identificado como “padres” de la Generación Z. Ha sido notoria la asistencia de medios de comunicación y vendedores ambulantes que duplican el número a los asistentes a la movilización.

La marcha inició en el Ángel de la Independencia con apenas una veintena de manifestantes, quienes aseguraron que la falta de asistentes se debe a que la “gente está trabajando”, los manifestantes iniciaron su avance rodeados por casi un centenar de medios de representantes de medios de comunicación.

La falta de manifestantes no impidió que sí llegaran puntuales a la cita, una decena de vendedores que ofrecían banderas con la imagen del manga One Piece, sombreros con moño negro y banderas de México con el rostro de Carlos Manzo.

Mientras, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no hubo ninguna concentración.

A pesar de que convocaron a las 9 de la mañana en el mural de la Biblioteca Central, no llegó absolutamente nadie, lo cual demostró que estudiantes de esta casa de estudios no organizaron esta protesta.

Los medios de comunicación llegaron desde las 8:30 de la mañana, esperando el arribo de los manifestantes, pero hasta las 11:00 horas no se concentró ningún grupo.

El cierre de vialidades por la conmemoración del 20 de Noviembre y el llamado a la marcha de la Generación Z, provocaron el cierre de vialidades y de estaciones del Metro.

Te puede interesar: Solo llegaron 300 a la marcha de la Generación Z en Puebla; la mayoría eran adultos de más de 40 años

En Paseo de la Reforma se mantuvo cerrada la estación de Garibaldi y las estaciones del Metrobús línea 7 desde Glorieta Violeta.

En el sistema de transporte Metro, cerraron las estaciones de cinco líneas: Zócalo, Allende, Pino Suárez, Hidalgo y Revolución.

En el caso Metrobús permanecen cerradas las estaciones: Buenavista a Moctezuma. Se cancela ruta norte y ruta sur. Servicio de San Lázaro a Alameda Oriente Hidalgo a Alameda Tacubaya.

Además del servicio de Mina a Balderas, Servicio de Tenayuca a Buenavista y Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac, sin servicio ruta Indios Verdes. Y Plaza de la República a Mercado Sonora Sur.

De acuerdo con los manifestantes, quienes informaron al resto con ayuda de un megáfono, personal del gobierno capitalino se acercó para explicarles que habría acceso a la plancha del Zócalo hasta dentro de seis horas, tras lo cual comenzaron a retirarse.

No obstante, un grupo corrió para intentar ingresar por el andador Madero, pero se toparon con otro grupo de uniformados. Tras lanzar nuevamente algunas consignas, finalmente se retiraron poco antes de las tres de la tarde.

Temas

Más noticias

Internacional

Incendio en sede de la COP30 obliga evacuar pabellón central

La Jornada -
Afp Belém. Un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a evacuar el...
Internacional

Trump analiza acciones contra cárteles en México, al tiempo que elogia la cooperación de Sheinbaum: vocera Leavitt

La Jornada -
De la redacción Estados Unidos. El presidente Donald Trump, analiza “medidas adicionales” para enfrentar a las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que elogió lo que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

PRI propone iniciativa para no reprimir protestas en Puebla; Morena le recuerda matanzas del 68 y 71

Efraín Núñez -
La discusión parlamentaria en el Congreso del Estado escaló este jueves luego de que la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara,...
00:01:39

Hace falta postura crítica de Riestra sobre inseguridad en Puebla, cuestiona Marcos Castro

Efraín Núñez -
El diputado local del PAN Marcos Castro Martínez cuestionó la ausencia de una postura clara y crítica de Mario Riestra Piña, dirigente estatal de...

Al descubierto, la conjura opositora en manifestación Z

La Jornada -
El Congreso de la Ciudad de México acusó a los alcaldes panistas de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio...

Más noticias

Incendio en sede de la COP30 obliga evacuar pabellón central

La Jornada -
Afp Belém. Un incendio quemó este jueves parte del pabellón central donde se celebra la COP30 en Belém, Brasil, lo que obligó a evacuar el...

Trump analiza acciones contra cárteles en México, al tiempo que elogia la cooperación de Sheinbaum: vocera Leavitt

La Jornada -
De la redacción Estados Unidos. El presidente Donald Trump, analiza “medidas adicionales” para enfrentar a las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que elogió lo que...

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025