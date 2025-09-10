Sin límites

Miércoles, septiembre 10, 2025
Los “impuestos saludables” dejarán al menos 41 mil mdp: Hacienda

La Jornada -
Dora Villanueva Ciudad de México. Los “impuestos saludables” propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Iniciativa Ley de Ingresos de la Federación...
Internacional

Ataque israelí en Qatar, un “incidente desafortunado”: Casa Blanca

La Jornada -
Ap Washington. La Casa Blanca describió el ataque israelí en Qatar como un "incidente desafortunado" que no ayuda a la paz en la región. Karoline Leavitt, la...

Federación vigilará se cumplan acuerdos entre normalistas de Teteles y gobierno estatal

Yadira Llaven Anzures -
El gobierno federal tendrá vigilancia especial para que se cumplan los acuerdos entre las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles...

Investigan a tres grupos criminales en Amozoc por desaparición de 12 personas

Isaí Pérez Guarneros -
Las investigaciones ministeriales sobre la desaparición de 12 personas ocurrida entre el 10 y 11 de agosto en Amozoc, luego de que acudieran a...

Ya suman dos mandos ministeriales coludidos con desapariciones en lugar de investigar

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Francisco N., quien se desempeñaba como agente de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas en el estado...

