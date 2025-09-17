Martes, septiembre 16, 2025
Sin incidentes y en orden, festejos patrios en EU, reporta SRE

Ceremonia del grito de Independencia en el Zócalo capitalino, el 15 de septiembre de 2025. Foto Jorge Ángel Pablo García
La Jornada

Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que los festejos patrios realizados en Estados Unidos entre el 13 y el 16 de septiembre de 2025 transcurrieron en orden y sin incidentes, gracias a las acciones preventivas y de asistencia desplegadas por la red consular mexicana.

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves, se llevaron a cabo 236 celebraciones en distintas ciudades, organizadas tanto por las representaciones de México como por agrupaciones comunitarias. En todos los casos las actividades se desarrollaron con normalidad, destacando la participación activa de la comunidad mexicana.

La red consular reforzó su labor de protección mediante la difusión de mensajes preventivos, recomendaciones puntuales y labores de acercamiento con las y los connacionales. Entre las medidas impulsadas se incluyó el énfasis en la importancia de respetar las leyes locales, evitar conductas que pudieran ser consideradas una violación al orden público y conocer los pasos a seguir en caso de una detención.

La Cancillería subrayó que las representaciones diplomáticas permanecieron atentas durante las celebraciones para brindar asistencia consular en caso de ser necesario. Sin embargo, resaltó que no se presentaron incidentes en ninguno de los actos.

La SRE reiteró que, a través de su red consular en Estados Unidos, mantiene su compromiso con la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior, particularmente en contextos de gran afluencia comunitaria como las fiestas patrias.

Puedes leer: Da presidenta Claudia Sheinbaum grito histórico de Independencia

Inicia México de manera coordinada con EU y Canadá consultas públicas para renegociación de T-MEC: Ebrard

La Jornada -
Braulio Carbajal Ciudad de México. México arrancará este miércoles las consultas para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) informó este martes...
Mark Carney anuncia visita oficial a México el 18 y 19 de septiembre

La Jornada -
Arturo Sánchez Jiménez Ciudad de México. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este martes que realizará una visita oficial a la Ciudad de...

Acusa Maduro a EU de fraguar una “agresión militar” contra Venezuela

La Jornada -
Ángel González, especial para 'La Jornada' Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes ante periodistas nacionales e internacionales que los canales de...

Doha llama a “dejar de usar el doble rasero” y sancionar a Tel Aviv por sus “crímenes”

La Jornada -
Doha. El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, instó ayer a la comunidad internacional a “dejar de usar el doble rasero”...

