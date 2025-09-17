Sin incidentes y en orden, festejos patrios en EU, reporta SRE

Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que los festejos patrios realizados en Estados Unidos entre el 13 y el 16 de septiembre de 2025 transcurrieron en orden y sin incidentes, gracias a las acciones preventivas y de asistencia desplegadas por la red consular mexicana.

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves, se llevaron a cabo 236 celebraciones en distintas ciudades, organizadas tanto por las representaciones de México como por agrupaciones comunitarias. En todos los casos las actividades se desarrollaron con normalidad, destacando la participación activa de la comunidad mexicana.

La red consular reforzó su labor de protección mediante la difusión de mensajes preventivos, recomendaciones puntuales y labores de acercamiento con las y los connacionales. Entre las medidas impulsadas se incluyó el énfasis en la importancia de respetar las leyes locales, evitar conductas que pudieran ser consideradas una violación al orden público y conocer los pasos a seguir en caso de una detención.

La Cancillería subrayó que las representaciones diplomáticas permanecieron atentas durante las celebraciones para brindar asistencia consular en caso de ser necesario. Sin embargo, resaltó que no se presentaron incidentes en ninguno de los actos.

La SRE reiteró que, a través de su red consular en Estados Unidos, mantiene su compromiso con la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior, particularmente en contextos de gran afluencia comunitaria como las fiestas patrias.

