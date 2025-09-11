Sin incidentes culmina votación en la BUAP; tendencias se conocerán antes de medianoche

La votación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para elegir a la persona titular de la rectoría en el periodo 2025-2029 ha concluido sin incidencias. En las 44 unidades académicas han comenzado los preparativos para el conteo de votos, una vez que las casillas cerraron a las 18:00 horas.

La Comisión Electoral de la máxima casa de estudios se encuentra sesionando en el Edificio Carolino, pero el conteo puede ser consultado en el sitio Elecciohttps://elecciones.buap.mx/nes BUAP https://elecciones.buap.mx/.

Fuentes cercanas a la comisión calculan que las tendencias de los comicios serán conocidas antes de la medianoche.

La elección será calificada el próximo jueves, día en que también se nombrará a la persona que encabezará la titularidad de la administración central en la máxima casa de estudios.

