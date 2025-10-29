Miércoles, octubre 29, 2025
Sin fecha de basificación, 2 mil 600 trabajadores de salud, denuncia Comité de Representación de Contratos Precarios

Autoridades insisten en qué será en este año, pero sin revelar día

Más de 2 mil 600 trabajadores de salud en Puebla siguen en contratos precarios; basificación sigue sin fecha ni compromiso concreto
Patricia Gutiérrez Rodríguez

No hay fecha definida para terminar con los  contratos precarios de salud en Puebla; autoridades solo repiten que la basificación “podría ser a fin de año”, sin establecer un calendario o compromiso verificable para los más de 2 mil 600 trabajadores estatales.

Rubí Chazari Cholula, integrante del Comité de Representación de Contratos Precarios, expuso a La Jornada de Oriente que el IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud mantienen la promesa presidencial de otorgar bases a todos los empleados eventuales, pero no hay claridad ni certeza para quienes continúan en condiciones laborales vulnerables.

A pesar de diversas reuniones con autoridades estatales y federales —incluyendo la Secretaría de Salud en Puebla y la Coordinación de IMSS Bienestar— el mensaje sigue siendo ambiguo: “Desafortunadamente no nos han dado una fecha establecida, hasta ahorita, sólo dicen que será a fin de año, pero nada concreto”, declaró textualmente Chazari Cholula.

El comité advierte que, tras una serie de encuentros oficiales tras las protestas laborales, no ha habido ningún avance sustantivo hacia la regularización plena de los contratos, ni certeza sobre los mecanismos que definirán quiénes alcanzarían finalmente una base.

Las autoridades, dijo, únicamente reafirman compromisos generales y trasladan responsabilidades entre dependencias, lo que incrementa la percepción de inestabilidad y desatención a empleados eventuales.

Tras la primera ronda de acercamientos, Gerónimo Lara Gálvez, coordinador del IMSS Bienestar, dejó de presentarse a las mesas, mientras que el diálogo federal tampoco ofreció plazos concretos para la solución del problema.

Rubí Chazari subrayó que la gestión se complica porque ni la Secretaría de Salud ni el organismo público descentralizado asumen plenamente sus obligaciones ante los contratos vigentes: “Nos traen como bolita de ping pong de aquí para allá”, señaló la representante. La falta de definición acentúa riesgos tanto en reconocimiento salarial como en condiciones laborales mínimas.

Mientras tanto, el secretario de Salud local, Alberto Olivier, ha garantizado que no habrá despidos y los contratos seguirán siendo renovados, en tanto llega la basificación. No obstante, es una incógnita cuántos trabajadores seguirán bajo resguardo estatal y cuántos tendrán finalmente una base, asunto que el comité exige esclarecer de manera puntual y transparente.

Por el momento, el Comité de Contratos Precarios ha decidido apostar al diálogo y descartar una nueva ola de manifestaciones, a la espera de que las mesas de trabajo deriven en resultados tangibles para el cierre del año.

“Seguiremos insistiendo en la mesa de diálogo; no solo buscamos la basificación, también exigimos solución al acoso y mejoras reales para quienes permanezcan en la Secretaría de Salud”, concluyó Chazari Cholula.

