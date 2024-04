No engaña el espejismo

se le respira muy hondo

Uno despierta y sabe

que en el deseo olvidé tu nombre

Que así sucede piel con piel

y no miente el latido

Pero no me faltó corazón

me rebasó la sangre

Ahora sé que lo sabes

Nadie se engaña solo

Es el hilo, el soplo en la nuca

es la brisa del cabello

Y miro ahora en las manos,

¿son cuerpos que he tocado?

Es un irremediable insomnio

cargado de espejismos.

Ricardo Landa, abril de 2024

(Do Du Tuan: pintor de VIETNAM)