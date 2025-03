Sin destrabarse conflicto en el Hospital General de Cholula; sindicalizados no aceptarán permanencia de la directora

Empleados de base del Hospital General de Cholula se mantienen firmes en la petición de destitución de la directora Guadalupe Elizabeth Laug García, por lo que continúan laborando bajo protesta, con pancartas pegadas al interior del nosocomio y mantienen tomada la dirección médica.

Agremiados a la sección XXV del SNTSA, comentaron a La Jornada de Oriente que desde la manifestación que realizaron el pasado lunes y bloqueo del Periférico Ecológico, solo se ha llevado a cabo una reunión con los secretarios de Salud y Gobernación, Carlos Alberto Olivier Pacheco y Samuel Aguilar Pala, mismos que se comprometieron a visitar las instalaciones del hospital para escuchar directamente del personal las inconformidades y comprobar el estado en el que se encuentra el inmueble, pero hasta el mediodía de este jueves, todavia no informan de la fecha en que arribarían.

Quienes sí llegaron este día fueron representantes del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar y representantes del organismo gremial para hacer un recorrido.

No obstante, los inconformes comentaron que no está a negociación a la remoción de Laug García, puesto que ya no están dispuestos a tolerar malos tratos de ella ni de otros jefes de área.

Por el momento, la directora se encuentra de vacaciones, se le autorizaron durante la misma mesa de negociación del martes, con el argumento de que esto daría tiempo a revisar las inconformidades y que ni ella no los trabajadores se expongan a confrontaciones.

“No podemos aceptar que no se vaya. La la doctora Laug tiene mucha facilidad de palabra y tiende a tener los documentos bien para aparentar ciertas cosas, pero la realidad es otra”, declararon.

Son 350 trabajadores del SNTSA los que laboran en el Hospital General de Cholula, y alrededor de 400 del IMSS-Bienestar, estos últimos también padecen los malos tratos, falta de insumos, equipos y medicamentos; sin embargo se les instruyó no sumarse a la protesta de sus compañeros.