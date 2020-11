Sin endeudar al país y sin aumentar impuestos, el presupuesto va a alcanzar: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, vamos a que el presupuesto alcance, rinda y se siga empleando en beneficio de la gente”.

Esta tarde en Tlaxcalaltongo, perteneciente al municipio de Xicotepec de Juárez, el mandatario federal encabezó la evaluación de Programas para el Bienestar en Puebla.

En ese marco, advirtió “que nunca falte el apoyo para los adultos mayores, que nunca falte el apoyo para personas con discapacidad, que los hijos de las familias de escasos recursos tengan becas para estudiar en todos los niveles de escolaridad y que no importe la condición económica o social de los padres, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho de nuestro pueblo”.

Y añadió: “Nos va a alcanzar el presupuesto para seguir impulsando programas como Sembrando Vida. Mientras estemos en el gobierno no van a dejar de recibir los campesinos apoyos para que cultiven sus parcelas, sean ejidos, sean pequeñas propiedades. Y vamos a seguir avanzando, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres”.

Por su parte, al considerar que Andrés Manuel López Obrador es uno de los dos presidentes que han llegado al cargo bajo el sistema de sufragio efectivo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta le manifestó el respaldo de las y los poblanos para continuar con la construcción de la Cuarta Transformación del país.

“Lo queremos acompañar sin dudas, ni titubeos: queremos que se lleve la certeza que en Puebla no vamos a fallarle”, expuso el mandatario estatal al titular del Ejecutivo federal, quien en la junta auxiliar de Tlaxcalantongo (donde hace 100 años fue asesinado Venustiano Carranza) presidió la Evaluación de Programas para el Bienestar.

Barbosa Huerta afirmó que la Cuarta Transformación no debe tener élites ni grupos de disputa en el poder que lleven al debilitamiento y destrucción de este movimiento, cuyos beneficiarios son los pobres y ya no los neoliberales como sucedía en el pasado, destacó.

Para continuar con esta transformación, los gobernantes no deben mentir, robar, ni traicionar y deben actuar con apego a la ley; en Puebla se han difundido y se trabaja bajo esos principios, sostuvo el gobernador.

Por su parte, el presidente López Obrador indicó que la Cuarta Transformación se está desarrollando sin violencia, pero con profundidad, y explicó que es consistente en acabar con la corrupción y poner en el centro al pueblo.

“Yo tengo principios e ideales, no soy un ambicioso vulgar, no luché por un cargo, luché por una transformación y nunca jamás voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar”, dijo.