Sin actualizar o incompletos, los portales de transparencia de los partidos en Puebla

Incompletos o sin actualizar se encuentran los portales de transparencia de los partidos políticos en Puebla, los cuales no ofrecen información como salarios de sus dirigentes, cuotas de sus militantes, los acuerdos de sus asambleas, perfiles de candidatos, entre otros rubros que la ley les requiere.

Al recibir recursos públicos, dichos institutos deben transparentar su información; sin embargo, apenas a finales del mes pasado, el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) emitió un informe que ubicó al PAN, Morena y el PRD –que ya perdió su registro– no cumplen al 100 por ciento con dicha obligación.

La Jornada de Oriente llevó a cabo una revisión en los portales de transparencia de los partidos políticos en Puebla, de los cuales ninguno cuenta con una actualización correspondiente a 2025, aunque ya concluyó el primer trimestre del año, que es el periodo que la Ley de Transparencia tiene para que los entes públicos actualicen su información.

El PAN, Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza, PVEM, PRI y PSI, cuentan con diversos rubros pero actualizados únicamente a 2024 y algunos únicamente en 2023.

Por ejemplo, Morena, como ocurre con el resto de los partidos políticos citados, no cumple con trasparentar las percepciones económicas actuales de quienes integran sus órganos de dirección, bajo el argumento de que estas no se otorgan como salarios pero no hay ningún documento en el que se transparenten las cifras.

En el caso de los otros partidos cuentan con información sobre salarios a sus directivos pero únicamente actualizados hasta 2022, 2023 y en algunos casos, como el del PAN, hasta 2024, por lo que no es posible conocer los motos correspondientes a este año.

Otro ejemplo que puede citarse corresponde al Partido del Trabajo (PT) pues no hay información referente a sus bienes muebles e inmuebles así como de las altas o bajas que hayan tenido en esos renglones.

La plataforma de Transparencia cuenta con apartados de Movimiento Ciudadano (MC) correspondientes a 2022 y 2024 pero, cuando se intenta acceder, estos no están habilitados y no es posible consultarlos.

La ley en materia de Transparencia establece que los partidos políticos deben publicar los padrones de sus militantes, cuotas y aportaciones tanto públicas como privadas, los acuerdos y actas de sus asambleas, el listado de los bienes muebles, inmuebles, así como los contratos que tengan con la prestación de servicios, pero no es posible consultarlos.

Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), que garantiza, hasta ahora la difusión de los rubros mencionados, dejará de operar en las próximas semanas.