Sin acceso a seguridad social, dos de cada tres personas ocupadas

Dos de cada tres personas ocupadas en México en 2024 no contaron con seguridad social, evidenciaron los resultados de la pobreza multidimensional que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El instituto estimó que había 38.4 millones de personas ocupadas el año pasado sin acceso directo a la seguridad social; es decir, que no contó con acceso a ésta por medio de la prestación laboral o contratación voluntaria.

Te puede interesar: Baja 10 por ciento la pobreza en Puebla, pero se mantienen al alza rezago educativo y falta de seguridad social

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada en el país, tanto formal como informal, ascendió a 59.3 millones de personas al cierre del año pasado. Así, 64.73 por ciento reportó la carencia por acceso a la seguridad social en 2024.

La ENOE también reveló que 27.5 millones de ocupados en el país en 2024 tenían un trabajo formal, mientras 31.8 millones de personas contaban con empleo informal.

En 2018, cerca de 37.6 millones de personas ocupadas estuvieron sin acceso directo a la seguridad social. Para aquel entonces, la población con un empleo ascendió a 53.5 millones de personas; es decir, 70.3 por ciento estuvo bajo esta carencia.

El reporte de pobreza multidimensional también abordó la situación de la población no ocupada sin acceso a la seguridad social –suma de la población no económicamente activa, población desocupada y los menores de 16 años–, la cual ascendió a 32.9 millones de personas, que con datos de la ENOE, al cierre de 2024, representó cerca de 46 por ciento que carece esta población de este acceso.

El problema de no tener acceso a la seguridad social también representa que no se tiene un historial para su jubilación. Tan sólo en los hogares de mayores ingresos, las pensiones y jubilaciones adquieren mayor relevancia. En el decil 10 representa 63 por ciento del total de transferencias, mientras las becas y donativos se reducen a 35 por ciento.

Esto sugiere que los hogares mexicanos con mayores recursos acceden en mayor medida a pensiones derivadas de aportaciones al sistema de seguridad social, lo cual es resultado de una trayectoria laboral en la formalidad, mientras los hogares con menores ingresos dependen principalmente de apoyos asistenciales y donativos privados.

También puedes leer: Unidades de Bienestar para tu Salud atienden a 195 mil tlaxcaltecas sin seguridad social

En tanto, los deciles de bajos ingresos no tienen acceso a pensiones y el decil 10 se lleva la mayor tajada, ya que el porcentaje del ingreso trimestral por pensiones y jubilaciones fue de 2.9 para los primeros, mientras para los segundos representó 9.8.

En los hogares del decil 10 predominan las pensiones contributivas; es decir, aquellas derivadas de las aportaciones a la seguridad social, las cuales equivalen a 63 por ciento del total de las transferencias.

Por el contrario, los hogares del primer decil dependen en mayor medida de programas sociales y donativos, que representan 42 y 44 por ciento de las transferencias, respectivamente.