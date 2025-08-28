Jueves, agosto 28, 2025
“Lo vemos”, prometió Sheinbaum ante versión de que Ricardo Salinas usa prestanombres para usar al Club Puebla

Estadio Cuauhtémoc. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió este jueves revisar la versión de que el empresario Ricardo Salinas Pliego usa un esquema de presuntos prestanombres en el Club Puebla.

“Revisamos, revisamos la denuncia que haces”, respondió la mandataria federal al periodista que exhibió el tema en la “Mañanera del pueblo”.

Durante la conferencia matutina, el periodista expuso los hallazgos de una investigación periodística que, tras siete años, señala que la propiedad del equipo ha sido una simulación presuntamente avalada por la Federación Mexicana de Fútbol.

La búsqueda de la razón social “Operadora de Escenarios Deportivos”, con la que opera el Club Puebla, en el Registro Público de Comercio, reveló que no pertenece al empresario local Manuel Jiménez García, como se ha sostenido públicamente, sino a dos abogados, Salatiel Nava y Joaquín Vallejo, hasta ahora desconocidos, con vínculos directos con TV Azteca. 

De acuerdo con el reportaje, dijo que parece ser un sofisticado esquema de prestanombres diseñado desde 2015 para ocultar a los verdaderos dueños, que se repite en el registro de los clubes Monarcas Morelia y Mazatlán. 

El reportero detalló que encontraron actas constitutivas y registros donde se evidencia que cada representante legal o apoderado está ligado a la televisora. 

A manera de ejemplo, mencionó que el primer administrador único de la empresa fue Rafael Rodríguez Sánchez, quien entonces se desempeñaba como director jurídico de TV Azteca. Además, agregó las solicitudes de cambio de objeto social han sido emitidas por Denisse Andrea Rivas Rodríguez, abogada corporativa de Grupo Salinas.

Para respaldar sus afirmaciones, señaló que en los documentos se han utilizado las direcciones de las instalaciones de TV Azteca, ubicadas en Periférico Sur 4121.

El periodista subrayó que esta red de supuestos dueños, apoderados legales y administradores podría estar vinculada a una estrategia para la evasión fiscal. 

Indicó que este modus operandi se ha detectado en otros negocios de Salinas Pliego en el fútbol mexicano. Aunque Manuel Jiménez se presenta públicamente como el dueño, la evidencia documental apunta a que el verdadero propietario del equipo es TV Azteca.

Ante estos señalamientos, el reportero preguntó a la presidenta Sheinbaum si se iniciará una investigación formal para desenmascarar esta red y determinar si esquemas similares de evasión fiscal han sido identificados en otras empresas de Salinas Pliego. 

La presidenta respondió afirmativamente, comprometiéndose a llevar a cabo la investigación.

