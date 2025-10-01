El barroco abraza en Puebla a investigadores como parte de simposio iberoamericano

“El barroco es la base de toda la cultura Latinoamericana”, sostiene el investigador brasileño Mateus Rosada para quien esta forma de expresión dramática, compleja y con sobreposiciones está en las culturas latinas del continente que son “barroquizadas al vivir y al expresarnos”.

La afirmación se da en el contexto del Simposio internacional de jóvenes investigadores del barroco iberoamericano que en su séptima edición tiene a Puebla como la primera ciudad americana elegida como la sede de este congreso impulsado por el Centro de Estudios del Barroco Americano, mejor conocido como Ceiba.

A partir desde este miércoles 1 y hasta el próximo viernes 3 de octubre, un activo número de jóvenes académicos, tesistas, estudiantes de posgrado y profesores de España, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala y de ciudades mexicanas como Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México, Oaxaca y por supuesto Puebla se reunirán en el Museo UPAEP y en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP para participar en la séptima edición del simposio que se denomina El barroco global: relaciones de ida y vuelta.

Organizado por Ceiba, un centro de investigación interuniversitario gestado en el 2012 para reunir a investigadores e investigadoras que tuvieran como eje de sus estudios la cultura barroca, el simposio es impulsado por las universidades Jaume I de Castellón, Santiago de Compostela y Pablo de Olavide de Sevilla, así como por las ya citadas universidades Autónoma de Puebla y Popular Autónoma del Estado de Puebla.

“Hay un escritor que dijo que nuestro clásico es el Barroco”, acota Mateus Rosada, un arquitecto y urbanista formado en la Universidad de Sao Paulo que ha estado presente en cada una de las ediciones del congreso gestado en España, país donde se habían realizado las anteriores versiones.

Durante una entrevista recordó que desde la primera edición del simposio en Santiago de Compostela estuvo el deseo de hacer otras ediciones en su país Brasil o en México, algo que había sido difícil por el financiamiento. “Este cruce de Atlántico es muy importante para que la discusión se profundice en el caso de Latinoamérica, en un contexto desde la propia mirada local“.

Por tanto, dijo que el estar en México es muy importante para profundizar y entender el patrimonio barroco, y “como es nuestra cara, nuestra forma de vivir y de pensar”, al mismo tiempo de valorar estos patrimonios que forman parte de la identidad.

El profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais acotó que frente a lo contemporáneo y la tecnología que aparentemente alejan de ese patrimonio, el simposio ayuda a demostrar que es posible abrazar la tecnología sin olvidar que hay características que continúan lo barroco y ayudan al mismo tiempo a entenderse como nación.

Explicó que al ser Ceiba un centro de investigación interesado en el relevo generacional de investigadores del barroco, la tarea del simposio es pasar la estafeta de las “voces que son más oídas” a los que están estudiando, en la mitad de su maestría o doctorado, para saber el rumbo que están tomando las nuevas indagaciones del tema en diversas geografías.

“No impedimos que los de mayor trayectoria se inscriban, pero el enfoque es para quienes están en la mitad de su investigación presenten estas miradas frescas, salidas recién del horno, y tengan un espacio de difusión”.

En esta séptima edición del simposio, el investigador interesado en la arquitectura brasileña de los siglos XVI a XIX, tanto religiosa como civil, urbana y rural opinó que hay diferencias en abordajes y temáticas, incluso por países. Así, continuó, algunos miran la pintura y los pintores, mientras que otros se abocan a la arquitectura, o a entender un poco más la historia de personajes no centrales sino periféricos, los ambientes de producción o la cultura de la época, para saber la agencias de los programas arquitectónicos, pictóricos o textiles.

En su caso, Agustín René Solano Andrade, reconocido investigador de Puebla enfocado en el estudio del arte barroco al lado de otro tanto de académicos locales, como la propia Claudia Cristell Marín Bertollini, la organizadora del séptimo encuentro de Ceiba, resaltó que el ser Puebla la sede significa “trasladar y expandir” la comunidad de jóvenes investigadores.

El catedrático de la BUAP señaló que el programa de este año aborda varias temáticas: desde el Guadalupanismo, la circulación del arte, las bibliotecas y los retablos, hasta el urbanismo, el patrocinio o la muerte. “Son temas que abren la visión del arte virreinal que abrirá incluso la discusión entre el arte barroco y el arte virreinal que si bien no está en boga, es una discusión importante”.

El historiador del arte por la UNAM confió que el Simposio internacional de jóvenes investigadores del barroco iberoamericano tiene como uno de sus objetivos centrales el pensar el barroco americano, sobre todo el local y las vertientes que hay en torno a él, como lo es el patrimonio. “La gente entiende bien el patrimonio como concepto, pero hay que preguntarse para qué, de qué nos sirve, siendo que eso no es comprendido. El simposio ayuda por tanto a valorarlo y acercarse a él”.

El tener como sede la ciudad de Puebla, continuó, permite también reconocer la labor de años que un grupo de investigadores han hecho en esta ciudad, desde diversos terrenos académicos e instancias. “Esta la comunidad que hemos trabajado en favor de la divulgación, la difusión y la investigación de los temas”, distinguió Solano Andrade al recordar a Montserrat Galí Boadella, una activa y prolífica investigadora universitaria, quien impulsó la maestría en Historia del Arte en Puebla, un programa de la UNAM y la BUAP, siendo los investigadores poblanos “un fruto de la semilla que ella sembró”.