Para Silvia H. González la pintura fue una opción de vida: José Manuel Springer

Para artistas como Silvia H. González, reparó el curador y crítico de arte José Manuel Springer, la elección de la pintura no fue una profesión sino una opción de vida, siendo así que “el arte fue una labor que consumió todo su tiempo disponible, hasta el último de sus días”.

No obstante, dijo quien fuera amigo personal de la pintora, “muchas mujeres en este país han sido olvidadas, descuidadas por una historiografía que no puso suficiente énfasis al trabajo de las mujeres, no solamente en el arte, sino en general en la cultura”.