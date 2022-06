Siguen el Estado México y Coahuila

Después del proceso electoral de este mes de junio, se han acelerado los trabajos de campaña por la disputa del futuro nacional. Tal vez, la razón sea la fuerza mostrada por Morena, o porque hay necesidad de redondear ideas, preguntas y conjugar oportunidades para cada contendiente. Y que después de examinar lo pasado en las urnas de seis estados, las preguntas se dirigen, ahora, hacia el bastión de poder, que sin duda cabe, es el Estado de México. Ahí, se desarrollará buena parte del juego político del futuro republicano.

El PRI desea, para sí mismo, una resurrección que lo ponga, otra vez, a la altura de la competencia que se avecina. Poco importa que sus fuerzas estén menguadas hasta el extremo. De pensar en su extinción por no pocos de los muchos observadores y, sobre todo, por los propios militantes. Los pleitos desatados en sus cúpulas magnifican, al parecer, la indetenible decadencia. Las intenciones de los enojados y alarmados antiguos mandones, no hizo más que agrandar el desprestigio. Todos, o casi todos, son personajes que usaron la función pública para hacer negocios y enriquecerse, fueron perdedores de posiciones al por mayor. Carecen, por tanto, de la mínima calidad moral.

Sin embargo, la decidida actitud de su actual dirigencia por prolongarse en las devaluadas posiciones directivas, empañan aún más, sus capacidades de regresar a ser actor principal. Pero, a sus partidarios no les importan tantos detalles derrotistas, no hacen caso de muchos predicadores de derrotas. Dicen, sin mucha convicción: “Una vez más podremos sostener al Estado de México que tantos favores, servicios y haberes nos ha permitido por tantos años”. Ciertamente, ese territorio ha sido un bastión, casi inagotable, para un grupo de políticos, negociantes, traficantes de influencia, simuladores y lideres de poca y mediana monta, incluyendo al ex presidente de la República. Bien vale, entonces, “un esfuerzo adicional para conservarlo”, aunque las posibilidades de mantenerlo, desaparecieron de sus capacidades efectivas. Ahí están, poniendo su mejor rostro de dirigentes avezados, en completa postura para mangonear el tesoro. No rendirán la plaza a pesar de los pronósticos reservados que saltan por ahí y por allá.

Ya se les había advertido sobre su pasada oposición a la reforma eléctrica, y que ahora, como bumerang, los ciudadanos le cobran en el marco electoral. Y, que esa actitud de rechazo al PRI proseguirá hasta su finiquito. Hay, sin embargo, un asunto a considerar de nueva cuenta el año entrante. Los estados de México y Coahuila bien podrán escenificar otra fase de cobro. Esto bastará para ponerle, al grupo Atlacomulco, muy difíciles sus entusiasmos y preparativos para dar la pelea. Los pronósticos derivados de estudios demoscópicos ya lo revelan. En ese ambiente, también juegan las observadas tendencias que certifican la consistente caída en la votación del viejo partido, hasta hace poco todavía dominante, al menos regionalmente. Son sus últimos baluartes en juego y las discrepancias entre sus grupos dirigentes no hacen sino enturbiar sus dolencias.

Los llamados a ciertos prohombres toluqueños para cerrar filas, que se oyeron por acá y desde Madrid, habrá que tenerlos en cuenta. Ciertamente no fueron dirigidos a auscultar a los mexiquenses, como debía ser, sino para vigilar la sospechosa conducta de esos dirigentes en varios momentos del pasado. El uso de masivos recursos, indebidos e ilegales, que se acostumbran en la vasta geografía electoral del principal estado del país, obliga a una cautelosa y anticipada actitud de precaución. Las alegres cuentas que hace la opinocracia en la difusión, jugarán las incapacidades tanto del conjunto de dirigentes del PRI como los del PAN. Ya los veremos, como siempre, los jaloneos y conflictos de gran calado cuando designen a su candidato a gobernador. La figura del que, finalmente, será el abanderado de esa coalición, ocasionará tensiones que saldrán a la calle. Después, habrá que poner el acento en el uso de recursos de muy variada clase que se esconde en la frase de “no entregar el estado”.

Mientras tanto, Morena no deja pendientes en esto, ya perfila una candidata, que, entre otras cosas va adelante en preferencias ciudadanas mexiquenses.