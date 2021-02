Sigue sin definirse por parte de la SCJN, la controversia constitucional de Tehuacán contra la revocación de mandato

Tehuacán. Pese a que se había marcado ayer, como fecha para definir la controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de Tehuacán en contra de la revocación de mandato aprobada por el Congreso del estado, el proceso aún no termina, el pasado 16 de este mes, tanto el presidente municipal suplente, Andrés Artemio Caballero López, como el Legislativo Poblano interpusieron recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El alcalde sustituto, Andrés Artemio Caballero López, entregó un escrito dentro del recurso de queja 7/2020.CC, derivado del incidente de suspensión de controversia constitucional 118/2020, se establece en la lista de notificación publicada por la Corte, el pasado jueves.

A través de ese documento Caballero López solicitó que un tercero tenga acceso a la audiencia sobre el caso, pero omitió acompañar el escrito con la copia de identificación oficial con la cual esa persona comparecerá, por lo cual se le requirió cubrir ese requisito antes del inicio de esa audiencia.

De no cumplir con esa petición, “se entenderá que no es su voluntad participar en el desarrollo de la audiencia” advirtió la SCJN. Destaca en esa notificación la observación de que “todavía no se señala fecha de audiencia”, ya que el propio Andrés Caballero declaró que fue citado para la misma con fecha 22 de febrero.

Por su parte el Congreso del estado hizo entrega de la contestación a la ampliación de demanda de la misma controversia constitucional, parte de ello lo hizo vía telegrama, según se explica en la publicación de notificaciones.

Los magistrados determinaron sobre esa contestación que “las manifestaciones contenidas en el telegrama son extemporáneas”, mientras que los anexos se consideraron incompletos con respecto al dictamen y minuta de la Ley Orgánica Municipal del 2001, que le fue requerida al Congreso.

Si bien el Legislativo aportó documentos, omitió incluir la discusión de esa ley en la cual participaron los diputados Julio César Bouchot Garrido, María Angélica Cacho Baena, Arturo Flores Grande, Carlos Manuel Balderas Ceballos, Oliverio Ramos González, Máximo Pérez González, Horacio Gaspar Lima, Gerardo Corte Ramírez, Gorge Eneher González Maldonado y Susana Wuotto Cruz.

A partir de la notificación, los diputados poblanos cuentan con un plazo de tres días para entregar a la SCJN una copia certificada de la discusión de esa ley, de no cumplir con ello los magistrados resolverán el caso con los documentos que hasta el momento ha recibido, se advierte, sin que en esa ocasión se mencione la aplicación de una multa económica, en caso de incumplimiento.