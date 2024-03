Sigue predominando el modelo neoliberal con los daños que ocasiona, a pesar de que ello se niegue

El presidente de la República en la mañanera del 6 de marzo 2024, ante una pregunta de una periodista argentina habló del fracaso del modelo neoliberal, dijo que “solo causa daño a la mayoría de los pueblos y beneficia a una minoría que son los que impulsan ese modelo en el mundo”. Y añadió que “nosotros no seguimos las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque nos llevaron a una profunda crisis económica y de bienestar social. Como no lo hacemos, la economía de México está creciendo, hay empleos, se ha incrementado el salario en México en términos reales más del 100 por ciento”. La realidad es que el presente gobierno sigue las políticas económicas que el FMI ha venido recomendando desde la década de los ochenta, tales como austeridad fiscal, autonomía del banco central, apertura comercial y liberalización financiera, que han llevado a reducir la participación del Estado en la economía y a que sea el mercado de economía abierta el que determine el rumbo de la economía nacional. En ello se ha favorecido el sector bancario-financiero, como las empresas transnacionales que han desplazado a la producción nacional, como a la economía formal y han incrementado el desempleo, el subempleo y el empleo informal. A pesar de que el salario mínimo se ha incrementado en el presente gobierno, se ha dado una de pauperización de la estructura salarial, tal como lo hemos señalado en artículos anteriores. Se ha incrementado el número de trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos y se ha reducido los que ganan más de dos salarios mínimos, lo que ha llevado a que se reduzca la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional y se acentúe la desigualdad del ingreso y de la riqueza a favor del sector bancario-financiero, evidenciando que la continuidad del modelo neoliberal sigue ocasionado daño a la mayoría de la sociedad. Ello contrae más la demanda, las ventas de las empresas y la producción (a pesar de las políticas sociales), que lleva a las empresas a aumentar precios para mejorar sus ganancias, lo que conduce a la economía a un círculo vicioso, de menores ventas, menor empleo, menor ingreso nacional, mayores problemas de insolvencia acentuados por la alta tasa de interés. El crecimiento económico de 2022 y 2023, no contrarresta la tendencia decreciente que ha estado vigente en los cinco años que lleva este gobierno, donde se manifiesta un crecimiento del PIB de 0.8% promedio anual, y el PIB por habitante es negativo, por lo que se sigue haciendo daño a la mayoría de la población.

Ante la pregunta que le hicieron al presidente de si creía en el Estado, respondió “claro que creo en el Estado. Es una falacia, es un cuento, una mentira, un sofisma, pensar que se va a diluir el Estado y que todo lo va a resolver el mercado. Está demostrado que no funciona. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social. ¿Saben lo que es dejar todo al mercado? Es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso es el predominio del Mercado sin el Estado”. Al respecto hay que señalar que ello sigue aconteciendo en el presente gobierno. La austeridad fiscal sustentada en recortes presupuestales, en menos inversiones de infraestructura, en cierres de dependencias gubernamentales, disminuyen el tamaño y participación del gobierno en la economía. El libre comercio y los tratados de libre comercio y la libre movilidad de capitales impiden al gobierno instrumentar política industrial y agrícola y de empleo, y dejan al mercado la conducción de la economía. A pesar de que los resultados económicos del presente sexenio evidencian que continúa sin funcionar el modelo neoliberal, sigue predominando, y efectivamente el Estado no se ha diluido, pero se ha subordinado a los intereses del gran capital bancario y financiero, como al de las grandes empresas transnacionales y nacionales que son las que han ganado con las políticas neoliberales.