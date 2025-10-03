Sigue paro de transportistas de agua en Tehuacán, este día se espera respuesta de autoridades del estado

Tehuacán. – En este municipio continúa el paro de servicio por parte de transportistas del agua debido a que aun no se les da una respuesta a sus demandas por parte de las autoridades estatales, por lo cual sostienen su decisión de no brindar el servicio de distribución del líquido por cuatro días más; mientras que vecinos de colonias que se abastecen a través de pipas advirtieron que podrían tomar nuevamente la autopista Cuacnopalan-Oaxaca en caso de que no se resuelva ese problema que les mantiene sufriendo por falta de agua, esto luego de que ayer no hubo acercamiento de las autoridades.

De acuerdo con el diálogo que se tuvo el pasado lunes, este día habría ya una respuesta de las autoridades, a la petición de los transportistas quienes solo piden que se les haga saber cuáles son los pozos de esta zona que tienen el permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de que puedan llenar en ellos sus pipas y de ese modo no acudir a sitios de abastecimiento clandestinos.

La petición la hicieron para así evitar ser detenidos durante los operativos contra pozos irregulares que está realizando la Fiscalía General de la República (FGR) junto con Conagua, cuyo personal detiene a toda persona que encuentre dentro de los lugares donde están esas perforaciones clandestinas, sin averiguar si se trata de gente inocente.

Los inconformes resaltaron que su única intención es seguir trabajando sin correr ningún riesgo, porque ya varios de sus compañeros fueron detenidos en esos operativos y para liberarlos se les exige el pago de fuertes cantidades de dinero.

A la exigencia de los transportistas se ha sumado la de habitantes de colonias que utilizan sus servicios para allegarse de agua potable en sus hogares, quienes muestran desesperación porque el agua de reserva que tenían al momento de empezar el paro ya se les agotó en algunos casos y en otros está por terminarse, lo que encendió focos rojos desde la tarde de ayer llevando a una toma de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, la cual mantuvieron durante varias horas sin obtener una respuesta por parte de las autoridades.

Por lo anterior hoy persiste la posibilidad de que en las próximas horas nuevamente se realicen movilizaciones de protesta en la autopista y en el centro de esta ciudad, tanto por los transportistas como por parte de sus usuarios. Según explicaron ya suman cerca de 200 las pipas que se mantienen en paro.