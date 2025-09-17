Sigue la fuga de liderazgos en el PRI; su secretario de diversidad sexual también se une a MC

Tehuacán. Néstor Camarillo, quien recientemente dejó las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para unirse a Movimiento Ciudadano (MC) no se va solo, este día hizo pública su salida del tricolor Emmanuel Melchor Geminiano, quien fungía como secretario de diversidad sexual en el Comité Directivo Estatal, para sumarse al partido naranja donde indica que llegará como un integrante más a picar piedra y para seguir impulsando la agenda diverso sexual.

Resaltó que en el PRI fue Néstor Camarillo quien lo invitó a participar y abrió las puertas a sus propuestas en favor de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer (LGBTTIQ+), así mismo recientemente le hizo la invitación para cambiarse a MC, propuesta que tras pensar durante varios días decidió aceptar.

Aclaró que desde la baja votación que el PRI tuvo en la elección del año pasado, ese instituto político comenzó a vivir un declive en el que se perdieron liderazgos y se aplicaron estrategias equivocadas, apagando las voces críticas dejándolas en la congeladora, por lo cual finalmente importantes integrantes decidieron salirse en busca de otras opciones.

En lo que toca a él, expuso que unirse a MC implica llegar a aportar y en Tehuacán específicamente pretende aportar, hacer sinergia con quienes ya tienen militancia en ese partido como es el caso de la regidora Nancy Rico, así como dejar claro que en ese instituto político las causas son ciudadanas.

Según expuso en MC sí se arropan causas sociales y agendas comunes, como lo es el medio ambiente, los derechos, la igualdad, que son parte de su plan de acción que se mantienen en la vida partidista y no solo cuando hay campañas en busca de votos.

En cambio, en el PRI, dijo, no existen esos compromisos por las agendas, de modo que para darle un lugar a la agenda diverso sexual fue necesario estar “chingue y chingue para que se lograra” sin ver un compromiso real de parte de todos los priistas.

Añadió que, tras la salida de Néstor Camarillo, quienes quedaron al frente del tricolor en el estado iniciaron una serie de señalamientos, etiquetando y marginando a aquellos que fueron cercanos al expresidente estatal tricolor, lo cual le hizo entrar en una seria reflexión para que finalmente optara por dejar ese partido para vestirse de naranja.