Sigue incomunicada la Sierra Negra debido a derrumbes causados por las lluvias, ya hay damnificados

La Sierra Negra sigue incomunicada producto de derrumbes en distintos puntos y la inundación causada por el desbordamiento de un río. La carretera desapareció prácticamente en el tramo del Mirador en San Miguel Eloxochitlán y ya se habla de damnificados en Tlacotepec de Porfirio Díaz, pero el ayuntamiento aun no detalla cuántos son.

Con trabajo comunitario y maquinaria de los ayuntamientos se realiza el retiro de derrumbes, provocados por las intensas lluvias que bloquean caminos y carreteras, pero hay zonas donde es imposible el tránsito y se hace necesaria la intervención del gobierno estatal, ya sea para dinamitar rocas de gran tamaño o para buscar otras alternativas de tránsito.

Las autoridades municipales de Zoquitlán, Tlacotepec de Porfirio Díaz y San Miguel Eloxochitlán piden a sus gobernados paciencia, ya que son varios los puntos afectados por derrumbes, por lo cual en algunos sitios los habitantes tomaron la iniciativa de comenzar con los trabajos de retiro mientras se espera la llegada de maquinaria.

En Tlacotepec de Díaz el ayuntamiento informó que las comunidades de la zona alta son las más afectadas; hasta ayer los derrumbes; aun permanecían en Mazatzongo de Guerrero, Ovatero, La Garrapata, Tepozapa, Papalocuautla, Yovalostoc y Zacatepec de Bravo, las cuales seguían incomunicadas.

Por lo que corresponde al desbordamiento del río La Quebradora, que causó inundaciones en la carretera que conecta al Tepeyac las autoridades municipales informaron que el gobierno del estado declaró un estado de emergencia y se realiza un operativo de evaluación en las distintas comunidades afectadas a fin de brindar protección y apoyo a las familias. El ayuntamiento aun no informa la cantidad de damnificados ni la dimensión de los daños.

En San Miguel Eloxochitlán las críticas le llueven al alcalde Delfino Hernández Hernández, ya que en su primer informe de gobierno, en ningún momento hizo referencia al verdadero estado que guarda el municipio producto de las lluvias que han destrozado carreteras que antes eran de asfalto, pero ahora están intransitables.

Si bien reconoció el apoyo del gobernador Alejandro Armenta para atender las contingencias actuales, se le olvidó mencionar que la carretera Azumbilla-Tlacotepec a la altura del Mirador ya quedó totalmente cerrada y es necesario buscar otra alternativa porque en ese tramo los constante derrumbes ya se llevaron todo.

Ante esa situación las personas que necesitan salir de esa región se aventuran por veredas donde el agua de lluvia baja de los cerros; por lo estrecho y accidentado de esos lugares solo es posible cruzar a pie.

Otro municipio con poblaciones incomunicada es Zoquitlán donde el derrumbe mayor está a la altura de Oztopulco ahí una roca de más de 20 toneladas cayó en medio del camino que conecta a esta comunidad , asi como a Tepexilotla y Coyolapa con la cabecera municipal, pero además es el único lugar para poder transitar en este momento hacia Eloxochitlán y Tlacotepec de Díaz, ahora que en El Mirador se acabó la carretera.