Sigue celebrando el Foro Cultural Karuzo su decimoctavo aniversario

Karuzo por dieciocho. El viernes 12 de abril, apenas empezada la noche, el Foro Cultural Karuzo se dispone a festejar su decimoctavo aniversario con los clientes de costumbre, la música de fondo a un volumen discreto que no estorbe las conversaciones, las primeras cervezas y mezcales del fin de semana que ya se asoma.

En 18 años el Karuzo ha conseguido convertirse en un punto de encuentro imprescindible para los amantes del arte y la creatividad en Puebla. Situado en el centro de la ciudad, este espacio dinámico ha florecido como un faro para artistas emergentes y establecidos por igual. Sus paredes están adornadas con obras de artistas locales y regionales, mientras que su escenario acoge a músicos, poetas, comediantes y más, brindando una experiencia cultural única y enriquecedora.

Karuzo por dieciocho. Itzell Sánchez y Arturo Muñoz, Itzell y Carcará para todos, reciben en la puerta como quien recibe en casa. Se los ha visto igual todos estos años mientras adentro tocaba Jaime López, o disertaba Richard Stallman, o exponía Gogo Ilustra. Frente a ellos han pasado Carlos Arellano y los científicos del INAOE, las Reinas Chulas y el Mastuerzo, José Manuel Aguilera y Leticia Servín. A lo largo de los años, el Karuzo ha mantenido su compromiso con el arte en todas sus formas, desde pintura y escultura hasta música y teatro. Ha servido como plataforma de lanzamiento para numerosos artistas, proporcionándoles un espacio donde puedan exhibir su trabajo y conectarse con otros miembros de la comunidad artística.

Viernes 12 de abril. Hace exactamente 70 años se grabó en Decca Records Rock Around the Clock. En Karuzo empiezan a sonar las notas de una PRS Silver Sky de la mano y la voz de Leo Briseño, Briseño el Joven, que recuerda sus primeras andaduras infantiles por este foro que terminaban siempre pidiendo “que me juntaran tres sillas” para dormir, mientras Guillermo Briseño, ahora ya Briseño el Viejo, como Brueghel y Brueghel, continuaba su espectáculo. Hoy, Briseño el Joven empieza esta vuelta al reloj del rock y el blues y la memoria.

Karuzo por dieciocho más Briseño al cuadrado parecería una ecuación absurda, pero ahora Briseño el Viejo se sube al escenario, posa las manos en el teclado y empieza a desgranar una ristra de recuerdos, canciones y versos; igual te sincopa un blues que te teje una décima, que te regala una ironía política, pura maestría; y Briseño el Joven cambia la PRS por una Fender Stratocaster y ahora sí cada miembro del público, de los seis años a los ochenta, tiene sus propios mitos musicales para contentarse.

Azulmente es que se toca

muy despacio hasta que duele

que la conciencia revele

que su resistencia es poca

y puede volverse loca

con el pulso que respira

porque llorando se inspira

y despierta la cascada

la pregunta contestada

al ritmo que el alma gira

Los Briseños le cantan al país y al amor, al desamor y a la guerra, se ríen de Xóchitl y de Fox, de los partidos y de todo mainstream. Canción a canción, Guillermo le pone sabiduría y paciencia y Leo le sacude huracanes y aires nuevos. De repente, el Briseño que sabe tocar para multitudes en los escenarios más privilegiados se detiene para agradecerle al Karuzo, este sitio del que dice: “Aquí deshojan las capas de la cebolla cultural; la gente precisa algo como esto, precisa encontrar… no dónde esconderse, sino dónde atrincherarse; eso es este lugar, y es por eso que digo salud”.

Y el público brinda con él, porque cómo no brindar con Briseño el Viejo, que acaba de cantar como quien arma un silogismo: “Te amo. / Voy a hacer una canción de amor”, todo un tratado de poética en dos versos.

Y se siguen así los Briseños, El Viejo y el Joven, y circulan los mezcales y sonríen Itzell y Carcará, Briseño al cuadrado más Karuzo por dieciocho, igual a una trinchera de felicidad. (Juan Sebastián Gatti)

