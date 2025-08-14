Jueves, agosto 14, 2025
NoticiasPolítica

Siete políticos afines a la 4T, se apuntan para la presidencia municipal de Puebla en 2027

Tan solo en Morena han intensificado reuniones o actividades políticas Laura Artemisa García, Rodrigo Abdala, José Luis García y Alejandro Carvajal

Siete políticos afines a la 4T, se apuntan para la presidencia municipal de Puebla en 2027
Siete políticos afines a la 4T, se apuntan para la presidencia municipal de Puebla en 2027. Foto ES IMAGEN
Efraín Núñez

Siete políticos de partidos afines a la llamada cuarta transformación han levantado la mano para buscar la presidencia municipal de Puebla en 2027: se trata de Laura Artemisa García, Rodrigo Abdala, José Luis García y Alejandro Carvajal por parte de Morena, así como Nora Merino Escamilla, Antonio López Ruiz, del PT, y José Antonio Gali López por el PVEM

A un año y 10 meses de que se celebren los comicios de 2027, en la oposición, Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, así como Néstor Camarillo Medina y Delfina Pozos Vergara por el PRI, ya velan armas para la próxima elección. 

Este proceso es visible principalmente en Morena, donde estos actores han incrementado su presencia en redes y espacios públicos. El pasado 11 de agosto, Alejandro Carvajal, diputado federal, manifestó abiertamente su intención de contender por la alcaldía, argumentando que sus méritos en la izquierda lo respaldan. No es su primera vez en esta pugna, pues participó en los procesos internos de 2021 y 2024, compitiendo contra Claudia Rivera Vivanco y José Chedraui Bubid respectivamente, quien hoy ocupa el cargo de edil.

Por su parte, Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso Local, ha redoblado esfuerzos políticos en Puebla: realizó labores de bacheo urbano y sostuvo reuniones relevantes con actores como Rodrigo Abdala Dartigues y con habitantes de colonias como La Loma, Santa María La Rivera e Ignacio Romero Vargas. Es cercana al gobernador Alejandro Armenta Mier, y fue líder del sindicato disidente del magisterio.

También puedes ver: Morena mantendrá coalición con PVEM, PT, PNA y Fuerza por México para 2027: Villegas

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, otro perfil vinculado al titular del ejecutivo, también ha reforzado su trabajo territorial. Destaca por acciones con vecinos de la unidad habitacional La Margarita, donde entregó alarmas vecinales, mostrando una mayor exposición pública en la capital.

Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de programas federales, ha intensificado la difusión de sus labores institucionales y se ha reunido públicamente con correligionarios como García Chávez.

No solo Morena fortalece su juego rumbo a 2027. El Partido del Trabajo (PT), aliado en la coalición, promueve a Nora Merino Escamilla y Antonio López Ruiz como cartas fuertes, perfilados abiertamente por la senadora Lizeth Sánchez García, quien los presentó como opciones competitivas en conferencia el pasado 5 de agosto.

En el PVEM, el diputado federal José Antonio Gali López, hijo del exgobernador, José Antonio Gali Fayad, comienza a mostrarse como posible aspirante, aunque falta confirmación de apoyos internos en su partido.

La oposición también se moviliza. El dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, excandidato a la alcaldía, ha aumentado su actividad, cuestionando temas locales como el lento avance para convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio 218 y buscando controlar dirigencias municipales dentro de su partido que serán renovadas este año.

Dentro del PAN tradicional, el grupo del Yunque aún no presenta un perfil definido para la contienda municipal. Sin embargo, la lucha interna por posiciones clave persiste.

En el PRI, el 12 de agosto, Néstor Camarillo Medina, líder estatal y senador, anunció su deseo de competir por la alcaldía, afirmando que su partido tiene figuras relevantes para postular, como Jorge Amador Alarcón y Delfina Pozos Vergara, quienes reúnen la experiencia necesaria para encabezar una candidatura sólida.

Podría interesarte: Néstor Camarillo anuncia que buscará ser candidato del PRI a la alcaldía de Puebla

Temas

Más noticias

Internacional

Restringe EU visas a funcionarios de Brasil por permitir misiones médicas cubanas

La Jornada -
Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, impuso restricciones de visas a funcionarios de los gobiernos de Cuba, Brasil y a ex funcionarios...
Nacional

Turismo extranjero aumentó 7.3% interanual en primer semestre de 2025

La Jornada -
Entre enero y junio del presente año, la llegada de turistas internacionales fue de 23.4 millones, es decir, 7.3 por ciento más que en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:00

Reducción de la pobreza, hazaña de la 4T y vamos por más: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Tras darse a conocer que, de 2018 a 2024, salieron de la pobreza 13.4 millones de personas en México, la presidenta...
00:00:46

Chedraui evita definir si buscará o no la reelección como alcalde la de ciudad de Puebla

Patricia Méndez -
“Todos podemos levantar la mano”, respondió el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, al ser interrogado sobre si tiene interés de buscar su reelección...

Morenistas de Atlixco vigilarán integración de comités rumbo a elecciones 2027

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Militantes locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) adelantaron estarán pendientes de la integración de los comités de este partido en el municipio,...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025