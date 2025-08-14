Siete políticos afines a la 4T, se apuntan para la presidencia municipal de Puebla en 2027

Siete políticos de partidos afines a la llamada cuarta transformación han levantado la mano para buscar la presidencia municipal de Puebla en 2027: se trata de Laura Artemisa García, Rodrigo Abdala, José Luis García y Alejandro Carvajal por parte de Morena, así como Nora Merino Escamilla, Antonio López Ruiz, del PT, y José Antonio Gali López por el PVEM.

A un año y 10 meses de que se celebren los comicios de 2027, en la oposición, Mario Riestra Piña, dirigente estatal del PAN, así como Néstor Camarillo Medina y Delfina Pozos Vergara por el PRI, ya velan armas para la próxima elección.

Este proceso es visible principalmente en Morena, donde estos actores han incrementado su presencia en redes y espacios públicos. El pasado 11 de agosto, Alejandro Carvajal, diputado federal, manifestó abiertamente su intención de contender por la alcaldía, argumentando que sus méritos en la izquierda lo respaldan. No es su primera vez en esta pugna, pues participó en los procesos internos de 2021 y 2024, compitiendo contra Claudia Rivera Vivanco y José Chedraui Bubid respectivamente, quien hoy ocupa el cargo de edil.

Por su parte, Laura Artemisa García Chávez, presidenta del Congreso Local, ha redoblado esfuerzos políticos en Puebla: realizó labores de bacheo urbano y sostuvo reuniones relevantes con actores como Rodrigo Abdala Dartigues y con habitantes de colonias como La Loma, Santa María La Rivera e Ignacio Romero Vargas. Es cercana al gobernador Alejandro Armenta Mier, y fue líder del sindicato disidente del magisterio.

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, otro perfil vinculado al titular del ejecutivo, también ha reforzado su trabajo territorial. Destaca por acciones con vecinos de la unidad habitacional La Margarita, donde entregó alarmas vecinales, mostrando una mayor exposición pública en la capital.

Rodrigo Abdala Dartigues, delegado de programas federales, ha intensificado la difusión de sus labores institucionales y se ha reunido públicamente con correligionarios como García Chávez.

No solo Morena fortalece su juego rumbo a 2027. El Partido del Trabajo (PT), aliado en la coalición, promueve a Nora Merino Escamilla y Antonio López Ruiz como cartas fuertes, perfilados abiertamente por la senadora Lizeth Sánchez García, quien los presentó como opciones competitivas en conferencia el pasado 5 de agosto.

En el PVEM, el diputado federal José Antonio Gali López, hijo del exgobernador, José Antonio Gali Fayad, comienza a mostrarse como posible aspirante, aunque falta confirmación de apoyos internos en su partido.

La oposición también se moviliza. El dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, excandidato a la alcaldía, ha aumentado su actividad, cuestionando temas locales como el lento avance para convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio 218 y buscando controlar dirigencias municipales dentro de su partido que serán renovadas este año.

Dentro del PAN tradicional, el grupo del Yunque aún no presenta un perfil definido para la contienda municipal. Sin embargo, la lucha interna por posiciones clave persiste.

En el PRI, el 12 de agosto, Néstor Camarillo Medina, líder estatal y senador, anunció su deseo de competir por la alcaldía, afirmando que su partido tiene figuras relevantes para postular, como Jorge Amador Alarcón y Delfina Pozos Vergara, quienes reúnen la experiencia necesaria para encabezar una candidatura sólida.

