Siete personas permanecen hospitalizadas por quemaduras e intoxicación tras ataque a bar “Lacoss”

Reciben atención en los nosocomios del Norte, Cholula y Traumatología y Ortopedia

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Siete personas continúan hospitalizadas por quemaduras e intoxicación por humo luego del incendio registrado la noche del lunes –provocado por un grupo armado– en el centro nocturno Lacoss, de la colonia Popular Coatepec, al sur de la capital poblana, reportan la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar.

Entre los internados se encuentran cuatro mujeres y tres hombres quienes reciben atención médica especializada en los hospitales del Norte, General de Cholula y Traumatología y Ortopedia.

La dependencia estatal y el organismo público descentralizado indicaron en un comunicado conjunto que otros tres afectados, con heridas menores, optaron por retirarse del lugar por sus propios medios, sin que los socorristas obtuvieran datos adicionales.

El saldo de la emergencia, según dichas instituciones, fue de una mujer fallecida en el sitio, de aproximadamente 35 años, tras presentar quemaduras de primer y segundo grado y severa intoxicación por monóxido de carbono, pese a las maniobras de reanimación avanzada.

No obstante, ayer el secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Francisco Sánchez, confirmó el saldo de cinco personas fallecidas, una de nacionalidad extranjera y añadió que el móvil sería narcomenudeo y cobro de piso.

La coordinación interinstitucional entre Secretaría de Salud e IMSS Bienestar, añade el documento, ha permitido que el seguimiento clínico de los heridos se mantenga desde la noche del ataque.

La respuesta a la emergencia contempló el despliegue de cinco ambulancias del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), encargadas de la valoración y traslado de los pacientes.

Las autoridades estatales manifestaron el compromiso de brindar atención integral, protección de la vida y acciones coordinadas durante situaciones como la registrada en la colonia Popular Coatepec.

2025 ha estado marcado por varios hechos violentos en bares y centros nocturnos del estado de Puebla, dejando un saldo de al menos 11 personas fallecidas y nueve heridas en múltiples ataques. Las autoridades han identificado las disputas por el control del narcomenudeo, la venta de drogas y el cobro de “derecho de piso” como las principales líneas de investigación detrás de estos hechos.

La racha se ha concentrado principalmente en la zona metropolitana de la capital y municipios aledaños. El año inició con un episodio violento el 17 de enero, cuando una balacera en una “clamatería” de San Francisco Totimehuacan, en la capital, dejó una persona muerta y otra herida.

Posteriormente, el 14 de abril, el bar “Distrito 29” de San Andrés Cholula fue escenario de un ataque armado que resultó en una persona fallecida y un herido. Meses después, el 21 de septiembre, otro incidente de violencia se registró en este municipio, cuando un ataque con arma blanca en un bar dejó a dos personas heridas.

