Siete distribuidoras de medicamentos en Puebla, con falta de autorización y condiciones sanitarias, alerta Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta al incluir a siete establecimientos ubicados en el estado de Puebla en su listado de distribuidoras irregulares de medicamentos.

Esta situación representa un riesgo sanitario significativo, debido a que la compra de fármacos en estos sitios no garantiza su calidad, seguridad ni eficacia.

El documento oficial, actualizado a septiembre de 2025, señala que estas empresas infringen la regulación sanitaria, ya sea por no contar con la debida autorización o por incumplir con los requerimientos normativos esenciales, como infraestructura, documentación o personal y equipamiento adecuado.

Los siete establecimientos localizados en Puebla y la zona conurbada presentan diversas faltas graves, que van desde la suspensión hasta la imposibilidad de verificar sus condiciones mínimas de operación.

Se trata del distribuidor Santa Fe Distribuidor Médico, con domicilio en San Pedro Cholula, que opera con el RFC: LOLL9501205J6; y la empresa R&R Pharma, localizada en Colonia Villas San Alejandro, en Puebla capital.

Ambas enfrentan la sanción más severa, los establecimientos cuentan con irregularidades graves y se encuentran suspendidos.

Además, de las distribuidoras ubicadas en la capital poblana: Global Pharma Company (Colonia Los Héroes), con el RFC: PERY720908KW8; Laboratorios Nakamura S.A. de C.V. (Granjas del Sur), con RFC: LNA9305045F5; y Raúl Andrei Tlapanco Balderas (Villas San Alejandro), con RFC: TABR820120KB3.

Estas últimas no pudieron pasar la inspección, porque no pudieron constatar las condiciones sanitarias de sus respectivos establecimientos.

Le sigue la empresa Grupo Farmacéutico Internacional Gamalop S.A. de C.V., ubicada en el municipio de Santiago Miahuatlán, que tampoco cuenta con aviso de funcionamiento al consultar las bases de datos de la Cofepris. La empresa está registrada con el RFC: SUP210420FD1.

Del listado a nivel nacional, que incluye 158 establecimientos, llamó la atención que también se encuentra la empresa “Estetoscopios Puebla”, pero no especifica su ubicación en la entidad, y su irregularidad es que tampoco cuenta con aviso de funcionamiento.

La autoridad sanitaria enfatiza que el objetivo de exhibir a estas empresas, es busca prevenir a consumidores y a la cadena de suministro sobre estos puntos de venta que operan al margen de la ley.

Por último, Cofepris exhortó a compradores de medicamentos y dispositivos médicos que, previo a cualquier adquisición de este tipo de insumos para la salud, consulten la plataforma para prevenir riesgos a la salud de millones de pacientes ocasionados por productos irregulares.