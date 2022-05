Si Norberto no llega…

Tiene el privilegio de que no le falta el agua para servicios de la casa. Desde luego paga un alto precio por el líquido, pero a pesar de lo caro que le sale, nunca la desperdicia. Dice: “Algún día, -que espero ya no estar en este mundo-, el agua será más preciada que el oro”. Por eso recicla: cuando usa la lavadora, recoge en cubetas el agua sucia que saca la lavadora y la usa para los baños; cuando sale el agua del enjuague, la usa para regar el pequeño jardín que tiene y cuando llega la señora que la ayuda con el aseo, la usa para limpiar el piso, “porque sale casi limpia y huele muy rico”.

Un día que su sobrina estaba de visita, -que no ayuda en los menesteres-, al verla pasar cargada con dos cubetas chicas, una en cada mano, para salir a regar el jardincito, le preguntó muy esponjada, “¿No les hace daño a las plantas?”. La tía, muy a su estilo, respondió: “¡Mejor esto que nada!”, y añadió, “uso detergente y suavizante ecológicos”.

Su jardín es de los más verdes del fraccionamiento. Tiene varias plantas y algunas bugambilias porque le gustan mucho las flores de muchos colores. También tiene matorrales de pura hoja verde. “Fíjate, -me dice-, el color favorito de mi papá era el verde. Por eso cuido y riego el jardín, para que, donde quiera que esté, lo disfrute.”

Alguna vez ella compró unas tijeras de jardín con su juego de pala y rastrillo y se puso a hacer la talacha: “Es un trabajo muy duro, pesado. No sabemos valorar a los jardineros que lo hacen con una aparente sencillez que parece fácil, pero no lo es. A mí me salen callos cada vez que lo hago, y por eso, un día que pasó un muchacho en su camionetita que iba a hacer el jardín de un vecino, se detuvo y me ofreció su servicio. Le dije que sí. ¡Claro, tiene todos sus implementos y los maneja con una maestría que hasta envidia da! Y en menos de media hora ya había puesto todo en orden. Yo me tardo toda la mañana y lo hago mal, pero por lo menos no se ve como selva.

“Ahora que ha llovido fuerte, mi jardín ha crecido hermoso. Le hablé a Norberto, -así se llama el jardinero-, y me dijo que vendría el martes. Eso fue la semana pasada; ha seguido lloviendo y mi jardín ha seguido crece y crece, han crecido flores silvestres de colores por todos lados ¡y se ven de lo más hermosas!

“El otro día que disfrutaba el paisaje, de repente me asaltó el pensamiento de que, si Norberto no aparece, o sea, ¡esto está poca-madre! pero ¿y si lo tengo que hacer yo? ¡está de la chingada! Le llamo a su celular y no contesta, ¡yo espero no le haya pasado algo! O sea que, si Norberto no viene, mi jardín, tan hermoso como está, seguirá crece y crece y yo sólo como el chinito, ¡na’más milando!”

