Si mis amigos me vieran ahora

Acerca de Joker 2: folie á deux, permítanme una primera reflexión, a falta de verla por 2ª vez, cual corresponde. En efecto, se trata de la secuela de Joker (2019), que hace cinco años gustó mucho más al público que a la crítica. En la nueva entrega, también dirigida por Todd Phillips, Arthur Fleck (de nuevo Joaquín Phoenix) está recluido en el Hospital Estatal de Arkham para casos mentales. Allí conoce a Harley Quinn (Lady Gaga) –o Lee, nada más– surgiendo entre ambos un noviazgo casi instantáneo, siendo ella todo cuanto Arthur necesita para recuperar el deseo de vivir y encumbrarse (ya el paso de los eventos torcerá ese amor hacia rumbos desventurados). Pero nadie esperaba un tratamiento de jukebox musical al argumento descrito; es decir, de esos que aprovechan canciones conocidas y exitosas para su soundtrack. En principio, esa parece ser la razón principal de la decepción, y hasta desagrado, de las audiencias, fans o no de ese Joker némesis icónico del universo de DC Comics.

Ahora bien: mientras que el Arthur Fleck de Joker es alguien principalmente lacerado, el de Joker 2: folie á deux es de inicio alguien más bien sometido, resignado, hasta la irrupción de Lee, cuyo amor lo inunda de tales fuerza y autoconfianza que, gradualmente, va desconociendo cualquier límite. Un bienestar general –digamos– que si bien no evita en la película una violencia elevada y amargos desencuentros, crece y discurre entre canciones luminosas, o románticas, u optimistas, o todo eso, desde temprano en el film, pero sobre todo a partir de que el “huracán” Lee se adueña de la situación. Es de este clima, de esta atmósfera nueva, que escuchamos baladas –ojo a los títulos– como For once in my life, Get happy, What the world needs now is love, If my friends could see me now, When you’re smiling, Fly me to the moon, Gonna build a mountain, Dancing in the moonlight y True love will find you in the end, entre otras, interpretadas por Phoenix y Lady Gaga en medio de su íntimo y particular cuento de hadas. Incluso, durante y después de que la película se convierte en un courtroom drama, quizá largo en exceso, lo cual para ella traduce también como otro contra, a ojos de un público cada vez menos conforme con “lo musical” de la cinta.

A diferencia de muchos, a mí no me parece poco atractiva Joker 2: folie á deux, ni me ha decepcionado. Muestra de ello es que sentí sus 140 minutos como 100 cuando mucho, y disfruté de casi todo lo que ofrece, si bien me admito como tendencioso porque siento debilidad por los musicales (corre el rumor de que incluso por los malos). Las actuaciones de Joaquín Phoenix y Lady Gaga son intensas, de nivel, cuando cantan y cuando sólo evolucionan (lo primero, más sencillo para ella; lo segundo, más sencillo para él). Acá, las turbulencias de la Ciudad Gótica de Joker quedan en segundo plano, para dar mayor espacio a los eventos en interiores; sobre todo, los de Arkham y el Juzgado. Todo sumado (y a la luz de Joker), el Arthur de esta entrega ya no es tan freak, ni tan ingenuo, ni tan víctima. Es el Arthur empoderado del tercer acto del film anterior, catalizado hasta la estratósfera por el ya explicado factor Lee y por una conciencia plena de que en él son dos los que bullen: él-Arthur y su sombra él-Joker, componentes de una película distinta, vinculada pero de nuevos rumbos y apuestas, siendo la principal la de los showstoppers musicales que, como ya he dicho, en general no han sido bien aceptados por la gente. Joker 2: folie á deux no es mejor que su antecesora, pero sí eficaz y de potencia suficiente. Que desagrade, lo entiendo; que decepcione, no tanto. Matizo esto recordando que los cinéfilos somos distintos: por formación, por edad, por sexo, por intereses y, sobre todo, por gustos. Y claramente, Joker 2: folie á deux es una de esas películas idóneas para que, entrando en juego todo eso, se dividan las opiniones. Knock, knock…

