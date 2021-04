Si la pandemia fuera una carrera todavía nos faltarían muchos kilómetros para llegar a la meta, no es el momento de bajar el paso: Lilia Cedillo Ramírez

Aquello que desconoce Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP, es lo mismo que la impulsa a seguir buscando. En ella la curiosidad se transmuta en descubrimiento, como si se tratara del indicio de un conocimiento que pronto dejará de serle ajeno. La indagación calza con la personalidad de esta científica, que encontró en el mundo microscópico motivos suficientes para entregar su vida a la investigación.

Ahora, al frente del Centro de Detección Biomolecular (CDB) de la Universidad Autónoma de Puebla, la sospecha mantiene su carácter vigente y su interés por los virus y bacterias arropa incertidumbres en medio de la pandemia de la Covid-19.

No es la primera vez que ocurre, y responde más bien al origen del centro, que surgió en 2009 como un sitio de diagnóstico e investigación de enfermedades emergentes cuando la pandemia de influenza AH1NI develó la necesidad estudiar virus que repentinamente se instalan en la cotidianidad humana.

A finales de 2011 e inicios de 2012 el centro comenzó sus actividades y desde entonces jóvenes de servicio social, estudiantes de maestría y doctorado han señalado junto a otros científicos particularidades del papiloma humano, zika, dengue y Chikungunya.

Mientras algunos se preguntan de dónde salió el SARS-CoV-2, de qué depende su grado de letalidad, cuándo se irá, cuántas vidas más cobrará, Cedillo Ramírez empieza por exculparlo. “Los virus no son malos, sino que esa es su naturaleza, aseguran su replicación y permanencia”, sostiene la investigadora.

Cedillo Ramírez aboga por la prudencia: para controlar la pandemia de la Covid-19 que ha cobrado la vida de más de tres millones de personas en el mundo según la Universidad Johns Hopkins, es necesario reconocer y comprender la capacidad de mutación del SARS-CoV-2, algo natural en estos organismos microbianos.

“Estamos estudiando cómo está evolucionando en el aspecto genético a lo largo de la pandemia, estamos abordando la aparición de complicaciones o secuelas en las personas y si pudieran tener otros microorganismos con infecciones, además de tratar de investigar si hay algún factor ambiental involucrado en el curso de la enfermedad”, explica Lilia Cedillo vía telefónica.

Desde el CDB esta investigadora ha querido descifrar la “triada ecológica” en torno al SARS-CoV-2.

“La triada ecológica son factores que no dependen del virus como tal, pero que sí dependen de nosotros los humanos y de nuestro entorno, factores involucrados que nos hacen más o menos vulnerables a esta enfermedad”, asegura la científica.

Conforme ha ido avanzando la pandemia, y apoyada por alumnos de la Facultad de Medicina y de los posgrados de Microbiología y de Ciencias Ambientales de la BUAP, Cedillo Ramírez ha prestado una atención casi microscópica a la habilidad evolutiva y genética del SARS-CoV-2 durante tardes enteras en el laboratorio de Ciudad Universitaria.

“Hay familias completas a las que les ha ido muy mal y que muchos de ellos se han complicado, han llegado a terapia intensiva o incluso han fallecido, y familias completas en las que la infección es leve o moderada pero nunca requieren de atención hospitalaria”, asegura.

Lo curioso, asegura la directora del CDB, es que “estando en iguales posibilidades estos individuos, algunos encontrarán un camino de complicaciones y los otros no, o sea, superan la infección bastante bien. Entonces probablemente haya algún factor genético involucrado con el tipo de respuesta inmune que estamos dando”.

La comunidad científica privilegia las certezas, pero considera la duda como un incentivo y en esta línea se mueve Lilia Cedillo. “Pudiera haber algún otro cofactor involucrado, que pudiera ser la presencia de otro microorganismo que contribuya al agravamiento de la enfermedad y sobre todo desvíe la respuesta inmune hacia una respuesta exagerada que después trae consecuencias fatales”.

A Cedillo Ramírez las posibilidades mutagénicas del virus le entran por los ojos. A partir de la observación ha podido cuestionar el origen de sus nuevas variantes. “Lo que llama la atención de este virus es el hecho de que puede estar en un individuo ya sin causar signos y síntomas durante periodos muy largos y eso le da mayores posibilidades de que mute más fácilmente”, asegura.

Para hacernos conscientes del poderío del virus, la académica menciona su capacidad de infectar con absoluto sigilo ya que muchos contagiados pueden no generar síntomas. “Lo que hace difícil controlar esta pandemia es su presencia en portadores asintomáticos, porque va a haber gente que nunca se verá enferma, nunca va a parecer contagiada y podrá diseminar el virus entre su familia o en el ámbito laboral”, sostiene.

Un panorama favorable, de acuerdo con la investigadora, sería que el SARS-CoV-2 disminuyera su capacidad dañina en cada mutación. Cedillo, que ha indagado el comportamiento de bacterias y virus desde que se inclinó por formarse como química farmacobióloga en la BUAP, para después profundizar sus conocimientos en un doctorado en Microbiología de la Universidad de Alabama en Birmingham, Estados Unidos, considera que si el virus mutara para “perder capacidad de causar daño podría incluso desaparecer del hábitat de los humanos”.

Pero en palabras de la científica esto es difícil de calcular, pues existe el riesgo de que las mutaciones no sean a nuestro favor y en su evolución el virus se dote de características aún más dañinas para la gente.

Entre tantas posibilidades el SARS-CoV-2 también podría aprender a convivir con los humanos sin causar tanto daño y “permanecer con nosotros durante periodos muy largos, como ha pasado con la influenza”.

“Pero con los virus es impredecible, el azar también tiene que jugar a favor nuestro para poder estabilizar esta situación, sobre todo porque las mutaciones son azares”, sentencia la investigadora.

Esta pandemia supuso un escenario más para que la científica se pusiera a prueba a sí misma. Desde que China advirtió el 7 de noviembre de 2019 de la detección de una extraña enfermedad en un hombre de 55 años residente de Hubei en Wuhan, Cedillo Ramírez ha divulgado y contextualizado un fenómeno que, pese a su impacto, no es algo único.

“Este virus no es un caso raro, más bien los virus son algo a lo que los humanos nos hemos enfrentado a lo largo de la historia de la humanidad. Muy probablemente el virus estaba confinado a una especie animal, las evidencias sugieren que pudo haber sido el murciélago o el pangolín, en ellos no causa daño, y viven en un estado de equilibrio, pero cuando accidentalmente llegó al hombre fue cuando se acopló a replicarse y a transmitirse”.

En ese sentido, para Lilia Cedillo todo ha seguido su cauce natural. “El humano que nunca había visto el SARS-CoV-2 respondió de una manera inesperada. Si los pusiéramos en términos coloquiales, el sistema inmune se “apanicó” y empezó a dar una respuesta exagerada, que es la que a veces causa problemas graves en las personas que se complican”, explica la científica.

De este modo, las complicaciones de aquellos que han contraído la Covid-19 reflejan el esfuerzo de sus propios anticuerpos por controlar el SARS-CoV-2. Aunado a ello, este virus “tiene afinidad por diferentes órganos, no solamente del tracto respiratorio, sino del tracto digestivo, de las células grasas, del riñón, del corazón, hay muchos sitios donde el virus puede infectarnos, y eso también complica mucho el escenario, entonces se desarrolla lo que nosotros llamamos una relación parásito hospedero muy compleja”.

Ante la pregunta de cuándo podríamos regresar a lo que era la vieja normalidad, Cedillo se muestra escéptica.

“Esta pregunta es muy difícil de contestar, completamente impredecible, se tienen que conjugar muchos factores para que nosotros podamos regresar de manera segura. Implicaría que más de 70% de la población esté inmune, que ya se haya vacunado, que el virus no mute y siga siendo susceptible a las vacunas que se han desarrollado, que no aparezcan mutantes diferentes y más infectivas, que la gente haga caso de todas las recomendaciones y tenga un buen comportamiento social”.

¿Podemos imaginar cómo va a terminar esto?

“Yo creo que no, que, si esto fuera una carrera, una competencia, todavía nos faltan muchos kilómetros para llegar a la meta. Yo creo que, si hablamos del símil de la competencia, no es el momento de bajar el paso, es el momento de seguir con muchas más ganas y poniendo más de nuestra parte para cuidarnos, para cuidar a los seres que más queremos (…) La vacunación no es el remedio milagroso, es parte importantísima de esta batalla”.

En esta nueva normalidad alimentada de alejamientos personales y restricciones sociales, la vacuna contra Covid-19 es un halo de esperanza respaldado por la comunidad científica. Una buena señal para Lilia Cedillo Ramírez:

“Si analizamos las vacunas que ahorita ya están autorizadas y se están aplicando, todas se organizaron en grupos de investigación que llevan más de 20 años trabajando en el tema de vacunas, que han trabajado contra diferentes virus, dengue, chikungunya, ébola, y son grupos que ese conocimiento lo han adaptado al SARS-CoV-2”, asevera la investigadora

A todos aquellos que niegan la eficacia de la vacuna, y su fiabilidad, refuta la científica que “no hay nada improvisado, es el producto de muchos años de investigación de equipos bastante sólidos y serios. Han pasado por una serie de etapas de mucho rigor científico que nos permiten usar con confianza estas vacunas”.