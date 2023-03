Sí hay alianza entre el PRI y los gobiernos de Morena, pero es de trabajo, no es electoral: Estefan

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local y expresidente de ese partido en Puebla, Jorge Estefan Chidiac, reconoció que sí existe una alianza entre ese instituto político y los gobiernos estatales de Morena, pero aseguró que es “de trabajo”.

En entrevista, negó que existan acuerdos “en lo oscurito” que pretendan impactar en el proceso electoral local que iniciará en noviembre próximo, en el que el Revolucionario Institucional pretende competir dentro una coalición opositora con el PAN.

En esa lógica descartó que el tricolor se encuentre detrás de los nombramientos de los priistas Omar Álvarez Arronte, Isabel Merlo Talavera y Mario Alberto Cruz González, como integrantes del gabinete del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Reconoció que Álvarez Arronte, actual secretario de Movilidad y Transporte del estado, es su amigo, por lo que le tiene estima, sin embargo, recordó que la cercanía de ese priista con Morena data del gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

“Fue director de Seguridad (en ese gobierno) y deben de recordar que un alcalde de Tepeaca hoy es gobernador y seguramente tuvo contacto con Omar Álvarez cuando él fue funcionario de Miguel Barbosa (…) el nombramiento de Omar no tiene nada que ver con el PRI (…) por favor, no se la cobren al PRI”, insistió.

Sobre la designación de la diputada local con licencia Isabel Merlo Talavera como secretaria de Educación Pública, Estefan aseguró que Céspedes Peregrina “le tiene afecto y respeto desde hace muchos años”.

Agregó que Merlo “tiene un perfil más 4T que los de la 4T”, porque fue obrera en una industria de Estados Unidos, país al que emigró por la pobreza.

“Fue líder sindical del SNTE, pero también directora de escuela. Al mismo tiempo ella ayudó a dar clases de español en Estados Unidos a dueños de fábricas americanas y pacificó Huaquechula como alcalde cuando estaba incendiado, con muertos.

“Es un gran perfil, que no me la demeriten y no me la ofendan, que no actúen con violencia política de género”, demandó.