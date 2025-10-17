Si Hamas continua derramando sangre, “entraremos y los mataremos”: Trump

Ap

Washington. El presidente Donald Trump advirtió este jueves a Hamas que “no tendremos más opción que entrar y matarlos” si persiste el derramamiento de sangre interno en Gaza, escribió a través de su cuenta de Truth Social.

La sombría advertencia de Trump se produjo después de que previamente hubiera minimizado la violencia interna en el territorio desde que entró en vigor la semana pasada un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes entre Israel y Hamas en la guerra que dura dos años.

Trump comentó este martes que Hamas había eliminado a “un par de bandas muy malas” y había matado a varios pandilleros. “Para ser honesto, eso no me molestó mucho“, expresó.

Pero Trump también dejó en claro que tenía poca paciencia ante las matanzas que Hamas estaba llevando a cabo contra facciones rivales dentro del territorio devastado “Se desarmarán, y si no lo hacen, los desarmaremos, y sucederá rápidamente y quizás violentamente”, escribió Trump.

