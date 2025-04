Si continúa incertidumbre por aranceles en EU, en dos meses habrá paros y despidos en Puebla: Canacintra

En un escenario de persistente incertidumbre por los aranceles impuestos por Donald Trump, el sector automotriz poblano podría enfrentar paros programados y despidos en los próximos dos meses, advirtió Carlos Sosa Spínola, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Durante una conferencia de prensa, Sosa Spínola señaló que aún no existe claridad sobre la fórmula que se aplicará para gravar las importaciones automotrices mexicanas, pero afirmó que el impacto económico en Puebla será inevitable debido a su alta dependencia de este sector.

“Si el tema de la claridad de la incertidumbre no se soluciona rápido, sí podemos hablar en un par de meses de paros en producción en empresas importantes, seguramente recortes puede pasar. Hoy no está sucediendo, no tengo un solo reporte… Pero sí esto continúa, definitivamente puede suceder”, explicó el dirigente empresarial.