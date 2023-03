Sí analizó buscar la gubernatura; sería un pinche mentiroso si dijera que no: Julio Huerta

El secretario de Gobernación de Puebla, Julio Miguel Huerta Gómez, reconoció su interés en compartir en la sucesión gubernamental de 2024 como candidato del partido Morena.

“Seria yo un pinche mentiroso se dijera que no me ha pasado por la cabeza”, admitió el funcionario en conferencia de medios, al tiempo de aclarar que no ha tomado una decisión porque para él aún no es momento de definiciones.