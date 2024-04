Si a los 60 años no has hecho patrimonio eres bien güey: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México. En un intento por arremeter contra la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, CLAUDIA SHEINBAUM, la abanderada de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, expresó en un mitin en el Estado de México que si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey .

Sus declaraciones generaron desde la mañana una andanada de críticas que se desató en redes sociales, lo que hizo que Gálvez adecuara sus mensajes en dos actos posteriores y ofreciera dos entrevistas para intentar explicar sus dichos.

Por la mañana, en Naucalpan, donde encabezó un encuentro con mujeres en la Casa Club Bosque Real, se refirió a los cuestionamientos que le hizo la morenista en el primer debate presidencial, en los que subrayó que la abanderada de la oposición vive en una casa del cártel inmobiliario.

Al intentar dar respuesta, Gálvez señaló ayer: (Sheinbaum) me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto .

Posteriormente, en medio de un acto en Atizapán de Zaragoza, después de ofrecer un mensaje, integrantes de su equipo le dieron una tarjeta en la que le expusieron la repercusión que tuvieron en redes sociales sus expresiones.

Gálvez tomó el micrófono para hacer una aclaración . Justificó que si la morenista a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. Pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum; no saquen de contexto la declaración .