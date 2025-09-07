México superó con firmeza presiones arancelarias de EU, afirma Sheinbaum en gira por NL

Monterrey, NL. En su visita y como parte de la gira de su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las obras de construcción del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo arrancarán este martes, de la mano del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, Jesús Esteva, y el director general de la Agencia Reguladora de Trenes y Transporte Público, Andrés Lajous.

“Esta semana van a venir Andrés (Lajous) y Jesús (Esteva), el martes, en dos días, van a dar el banderazo de salida de la construcción del tren Saltillo–Nuevo Laredo y obviamente pasa por Monterrey.”

La mandataria explicó que este año se construye el tramo Ciudad de México–Querétaro, que se conectará con el nuevo trayecto hacia Nuevo Laredo, formando parte del llamado Tren del Golfo de México.

Respecto a esta obra, Sheinbaum expresó que es muy importante, ya que además de unir comunidades, potencia el desarrollo regional entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

A las 18:30 horas, la presidenta llegó a la Explanada de los Niños Héroes, frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, donde frente a miles de simpatizantes destacó los avances de México y Nuevo León en su primer año como mandataria.

La acompañó el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien dio arranque al evento. Sin embargo, al comenzar su discurso fue abucheado por el público.

“¡Maestros Jubilados, derechos vulnerados!; ¡643!, ¡646!”, se escuchaba entre los asistentes, incluyendo más de 20 maestros de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Nuevo León.

Posteriormente, la presidenta pidió respeto a los cargos públicos, alegando que todos trabajaban por el bien de México.

Entre las obras destacadas, Sheinbaum reiteró las cifras positivas de la economía y se comprometió a incrementar el salario mínimo un 12% anual durante su administración.

“Durante 36 años el salario mínimo no creció, se estancó. Ahora, de 2018 al 2025, creció en 135%. Ganan más los trabajadores y eso también es gracias a los empresarios.”

También abordó el tema de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exaltando las negociaciones con diplomáticos del país vecino.

“Aunque muchos pensaban que no íbamos a poder con los aranceles… los mexicanos somos mucha pieza.”

Tras destacar avances en salud, infraestructura y programas sociales, las consignas de los maestros jubilados volvieron a escucharse, y la presidenta cerró su informe con un mensaje de unidad:

“Que viva Nuevo León, que viva México, qué viva México, qué viva México”, concluyó.

Te puede interesar: Publican en DOF decreto que prohíbe producción, venta y uso de 35 plaguicidas.