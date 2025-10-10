Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la emergencia por lluvias.

Leer más: Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

En redes sociales, indicó que “trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos”.

Tuvo reunión con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como los titulares de la Defensa, Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

También puedes leer: Asciende a 5 los muertos en Puebla por “Jerry”; hay 8 sepultados en Huauchinango

Además, Comisión Federal de Electricidad, Gobernación, Bienestar y Protección Civil.

Dijo que seguirá informando.

Te puede interesar: Activan Plan DN-III-E en Puebla tras afectaciones en 26 municipios por “Jerry”