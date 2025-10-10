Viernes, octubre 10, 2025
Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

“Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum tras reunirse de manera virtual con integrantes de su gabinete y 6 gobernadores para atender la emergencia por lluvias. Imagen tomada de @Claudiashein
La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la emergencia por lluvias.

En redes sociales, indicó que “trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos”.

Tuvo reunión con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como los titulares de la Defensa, Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Además, Comisión Federal de Electricidad, Gobernación, Bienestar y Protección Civil.

Dijo que seguirá informando.

