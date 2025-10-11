Sábado, octubre 11, 2025
Sheinbaum encabezará reunión virtual este sábado con gobernadores para evaluar emergencia por lluvias

Yadira Llaven Anzures

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado a las 12:30 horas una reunión virtual con gobernadores para evaluar los avances en la atención a la emergencia provocada por las fuertes lluvias en cinco estados del país.

El encuentro, que se realizará a través del Consejo Nacional de Protección Civil, incluirá a los mandatarios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. A través de sus redes sociales, la mandataria federal señaló que el objetivo principal es alinear las acciones de auxilio y apoyo a las familias afectadas por el temporal.

“A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, afirmó, garantizando asistencia social en las zonas damnificadas.

La comunicación con los mandatarios estatales se centrará en dos puntos clave de la estrategia federal: el inicio de los censos de apoyo y la prevención, debido a que las lluvias continúan. Una vez superada la fase de emergencia, se iniciarán los censos correspondientes para canalizar el apoyo directo a la población afectada.

En la reunión también se abordarán medidas preventivas y planes de acción ante la amenaza de la tormenta tropical Raymond en el Océano Pacífico. La convocatoria se da en medio de las graves afectaciones reportadas en entidades como Puebla, donde se han registrado deslaves, desbordamientos y víctimas mortales, y busca asegurar una respuesta coordinada y eficiente entre el gobierno federal y los estados.

Semar y Sedena despliegan 9 mil efectivos en zona de desastre

Tras las fuertes lluvias, Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Marina (Semar) desplegó 3 mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. También puso a disposición 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil despensas listas para ser distribuidas.

Para apoyar a la población afectada, el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuenta con 5 mil 400 efectivos en apoyo a los damnificados. Se instalaron albergues en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, y se mantiene en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, con 512 unidades de maquinaria, 17 aeronaves, 10 cocinas comunitarias, 10 tortilladoras y 48 plantas potabilizadoras.

Además, se informó que 9 mil 968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada están listos para distribuirse.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. Al momento, Sheinbaum Pardo precisó que 647 kilómetros han sido liberados y se trabaja en los 335 restantes.

“Se presentaron 108 interrupciones; 93 ya fueron atendidas y las 15 faltantes se encuentran en proceso”, puntualizó. La presidenta comentó que 216 personas trabajan en los sitios afectados con el apoyo de 118 unidades de maquinaria.

Te puede interesar: Dejan lluvias 29 muertos; damnificados claman por pronta ayuda.

