Sábado, octubre 11, 2025
Sheinbaum anuncia reunión de emergencia esta tarde con gobernadores por lluvias

Yadira Llaven Anzures

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado una tercera reunión virtual con los gobernadores de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, además de autoridades federales, para actualizar la situación y las necesidades urgentes en los municipios afectados por las intensas lluvias.

Al concluir el encuentro, la mandataria federal anticipó que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitirá un resumen detallado de las afectaciones, y citó nuevamente a los Ejecutivos estatales para una reunión de seguimiento a las 19 horas.

Sheinbaum Pardo reiteró el compromiso de su administración con la población damnificada:

“Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar; a la población damnificada no le faltará nada”.

Confirmó que hay un despliegue masivo de equipos e integrantes del Gobierno de México, incluyendo personal de las Fuerzas Armadas y distintas secretarías, cuyas labores se centran en la apertura de caminos y la atención inmediata a las comunidades que han quedado aisladas o han sufrido severos daños.

La reunión de esta noche se considera crucial para definir y coordinar las siguientes etapas de la estrategia de auxilio y recuperación en los estados, garantizando que los recursos y la ayuda humanitaria fluyan de manera eficiente a las zonas de desastre.

Más noticias

Dejan lluvias 29 muertos; damnificados claman por pronta ayuda

La Jornada -
Veintinueve personas perecieron a consecuencia de las lluvias causadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro, las cuales...
Amenaza Trump a China con aranceles de 100%

La Jornada -
Washington. Estados Unidos aplicará un arancel adicional de 100 por ciento a las importaciones procedentes de China, además de imponer controles a la exportación...

Se elevan a 10 los muertos por lluvias en Puebla; más de 30 mil personas afectadas: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
Tras una llamada telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reportó este sábado de manera...

Sheinbaum encabezará reunión virtual este sábado con gobernadores para evaluar emergencia por lluvias

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado a las 12:30 horas una reunión virtual con gobernadores para evaluar los avances en...
Sube a 9 los muertos por deslaves en Puebla: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El saldo de las intensas lluvias y deslaves que azotan la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla elevó a nueve el número de...

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

