Sheinbaum anuncia reunión de emergencia esta tarde con gobernadores por lluvias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este sábado una tercera reunión virtual con los gobernadores de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, además de autoridades federales, para actualizar la situación y las necesidades urgentes en los municipios afectados por las intensas lluvias.

Al concluir el encuentro, la mandataria federal anticipó que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitirá un resumen detallado de las afectaciones, y citó nuevamente a los Ejecutivos estatales para una reunión de seguimiento a las 19 horas.

Sheinbaum Pardo reiteró el compromiso de su administración con la población damnificada:

“Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar; a la población damnificada no le faltará nada”.

Confirmó que hay un despliegue masivo de equipos e integrantes del Gobierno de México, incluyendo personal de las Fuerzas Armadas y distintas secretarías, cuyas labores se centran en la apertura de caminos y la atención inmediata a las comunidades que han quedado aisladas o han sufrido severos daños.

La reunión de esta noche se considera crucial para definir y coordinar las siguientes etapas de la estrategia de auxilio y recuperación en los estados, garantizando que los recursos y la ayuda humanitaria fluyan de manera eficiente a las zonas de desastre.

