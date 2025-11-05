Sheinbaum: regresar a la guerra contra el ‘narco’ es dar permiso para matar e ir hacia el fascismo

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que regresar a la guerra contra el narcotráfico “no es opción… es permiso para matar, es ir hacia el fascismo”.

Una vez más, la mandataria manifestó su rechazo a las voces de la oposición que han llamado a un mayor uso de la fuerza contra presuntos delincuentes, y planteó que se trata de dos proyectos distintos de nación: los que quieren el regreso al pasado, a los privilegios, a la corrupción; y quienes están en favor del pueblo, de los derechos y del combate a la pobreza que representa la 4T.

“Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca y de las palabras estado de derecho y defienden la guerra contra el narco, la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque es permiso para matar, sin ningún juicio. Y con eso en México muy poquitos están de acuerdo. Y segundo, no sirvió de nada mas que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia”, enfatizó.

En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo sostuvo que quienes desean el regreso de esa estrategia que lanzó Felipe Calderón, incurren en un llamado autoritario.

Te podría interesar: Trump ensaya plan para enviar tropas a México a combatir cárteles, según NBC

“Son autoritarios, es ir hacia el fascismo, donde no hay estado de derecho y donde todo es extrajudicial, y donde se impone, ahí sí, la violencia del Estado. ¡Ese es el verdadero autoritarismo, el regreso a la guerra contra el narco! Porque ellos dicen que somos autoritarios. ¡No! Nosotros defendemos la ley y el trabajo que se tienen que hacer para seguir pacificando el país y reducir los delitos de alto impacto”.

Sheimbaum Pardo dijo que eso es el fondo del debate, más allá de insultos entre políticos en el Congreso u otros espacios.

“Lo fundamental es que representamos dos proyectos de nación y que el pueblo de México está con la 4T, porque además ha dado resultado en todos los sentidos: nada más 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¡Nada más!”.

Puedes leer: Llama la Presidenta a visibilizar y acabar con el acoso; presenta denuncia por el episodio que sufrió