Domingo, octubre 12, 2025
Recorre Sheinbaum La Ceiba, una de las comunidades más afectadas en Puebla por las lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum dialoga con familias damnificadas en el albergue temporal de La Ceiba, Puebla.
Yadira Llaven Anzures

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió la tarde de este domingo la comunidad de La Ceiba, una de las zonas más impactadas por el reciente fenómeno meteorológico en Puebla.

En el albergue temporal ubicado en la Escuela General Francisco Murguía, la mandataria escuchó de primera mano a las familias damnificadas, constató personalmente las condiciones en que se encuentran las viviendas, caminos y carreteras, y refrendó el compromiso del gobierno de México para brindar atención oportuna y apoyo integral a quienes más lo necesitan.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, informó a los pobladores que a partir de este lunes los servidores de la nación comenzarán con el censo de damnificados en cada una de las viviendas.

“A todos se les va a apoyar y el recurso será dependiendo de las pérdidas que tengan”, afirmó.

Posteriormente, la mandataria federal y el gobernador se trasladaron al Hospital del IMSS en la misma comunidad, donde el director general, Zoé Robledo, informó que ya trabajan para sustituir el equipo dañado.

Además, reportó que ya cuentan con una planta de energía y una tratadora de agua, para que el nosocomio entre en funciones lo más pronto posible.

Durante su recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum verificó los servicios y apoyos que se entregan a los afectados, incluidos alimentos, atención médica, abrigo y espacios dignos para niñas, niños y personas adultas mayores.

Reconoció el trabajo que se ha realizado por parte de la Secretaría de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y de los tres órdenes de gobierno para garantizar el bienestar de la población durante esta contingencia.

Testimonios de damnificados

Perdí todo, mi casa está hecha un desastre”, relató la señora Antonia Flores.

Con tristeza, comentó que salió de su vivienda junto con sus hijos y su esposo para salvar sus vidas.

Señaló que una vez instalado el albergue, acudieron al lugar y han recibido atención con calidez. Les proporcionaron alimentos, agua, ropa, un catre y cobijas para dormir en familia.

Por su parte, el nutriólogo del Hospital del IMSS en la comunidad de La Ceiba, Herminio Vázquez, narró que el río San Marcos se desbordó hace unos días y el nivel del agua subió hasta un metro, por lo que el nosocomio quedó totalmente inundado.

Con la ayuda de doctores, enfermeras y trabajadores, así como con habitantes, dijo que realizaron trabajos de limpieza, pero todo el equipo quedó dañado por el agua y lodo.

Por lo que solicitó a la presidenta el suministro de nuevos equipos para que el hospital entre en operación nuevamente.

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...
Trump emprende viaje hacia Israel y Egipto para abordar la guerra contra Gaza

La Redacción -
Afp El presidente Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto este domingo, que será, según dijo, un momento "muy especial"...

00:03:08

Anuncia Sheinbaum Programa Especial de Vivienda para damnificados en Huauchinango; “a nadie se va a dejar desamparado”

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este domingo un Programa Especial para la construcción de nuevas viviendas destinadas a las familias damnificadas por las intensas lluvias en...

Entre la contingencia, nacen dos niñas en Unidad Móvil del IMSS en La Ceiba

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la grave contingencia por inundaciones que afectaron la Sierra Norte de Puebla, este domingo la vida se abrió paso en la...
00:00:23

Carreteras destruidas por derrumbes aíslan comunidades de Sierra Negra

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. La Sierra Negra sigue incomunicada por derrumbes en distintos puntos y la inundación causada por el desbordamiento de un río. La carretera desapareció prácticamente en el tramo...

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

