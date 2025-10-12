Recorre Sheinbaum La Ceiba, una de las comunidades más afectadas en Puebla por las lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió la tarde de este domingo la comunidad de La Ceiba, una de las zonas más impactadas por el reciente fenómeno meteorológico en Puebla.

En el albergue temporal ubicado en la Escuela General Francisco Murguía, la mandataria escuchó de primera mano a las familias damnificadas, constató personalmente las condiciones en que se encuentran las viviendas, caminos y carreteras, y refrendó el compromiso del gobierno de México para brindar atención oportuna y apoyo integral a quienes más lo necesitan.

Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, informó a los pobladores que a partir de este lunes los servidores de la nación comenzarán con el censo de damnificados en cada una de las viviendas.

“A todos se les va a apoyar y el recurso será dependiendo de las pérdidas que tengan”, afirmó.

Posteriormente, la mandataria federal y el gobernador se trasladaron al Hospital del IMSS en la misma comunidad, donde el director general, Zoé Robledo, informó que ya trabajan para sustituir el equipo dañado.

Además, reportó que ya cuentan con una planta de energía y una tratadora de agua, para que el nosocomio entre en funciones lo más pronto posible.

Durante su recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum verificó los servicios y apoyos que se entregan a los afectados, incluidos alimentos, atención médica, abrigo y espacios dignos para niñas, niños y personas adultas mayores.

Reconoció el trabajo que se ha realizado por parte de la Secretaría de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y de los tres órdenes de gobierno para garantizar el bienestar de la población durante esta contingencia.

Testimonios de damnificados

“Perdí todo, mi casa está hecha un desastre”, relató la señora Antonia Flores.

Con tristeza, comentó que salió de su vivienda junto con sus hijos y su esposo para salvar sus vidas.

Señaló que una vez instalado el albergue, acudieron al lugar y han recibido atención con calidez. Les proporcionaron alimentos, agua, ropa, un catre y cobijas para dormir en familia.

Por su parte, el nutriólogo del Hospital del IMSS en la comunidad de La Ceiba, Herminio Vázquez, narró que el río San Marcos se desbordó hace unos días y el nivel del agua subió hasta un metro, por lo que el nosocomio quedó totalmente inundado.

Con la ayuda de doctores, enfermeras y trabajadores, así como con habitantes, dijo que realizaron trabajos de limpieza, pero todo el equipo quedó dañado por el agua y lodo.

Por lo que solicitó a la presidenta el suministro de nuevos equipos para que el hospital entre en operación nuevamente.