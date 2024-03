Sheinbaum reconoció que en ninguna parte ha funcionado la privatización del agua

Tehuacán. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, durante su visita a Tehuacán, ayer domingo, se pronunció en contra de la privatización del agua, resaltando que en ninguna parte ha funcionado esa estrategia, esto durante la rueda de prensa que ofreció donde se le cuestionó sobre las inconformidades de morenistas fundadores, ante quienes resaltó que todo se definió por encuestas en las que se expresó la voluntad del pueblo. Dijo que su primera acción gubernamental sería una reforma a favor de las mujeres y seguirán acciones para ampliar la red carretera que beneficiará Puebla.

Fueron alrededor de 5 mil personas las que se concentraron en el zócalo de la ciudad, ante quienes sostuvo que su proyecto está enfocado en continuar, consolidar y hacer crecer la Cuarta Transformación, manteniendo y ampliando programas sociales.

Desde las 9 de la mañana, comenzó a llegar la gente a la explanada municipal, procedente de diferentes comunidades de la región y hasta de la capital del estado, sumándose a los tehuacanenses, juntos llenaron el lugar de banderas, playeras gorras y chalecos con los colores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como del Partido del Trabajo (PT), sobre todo.

Previo al evento, Sheinbaum dio una conferencia de prensa donde resaltó que tiene la intención de hacer realidad el tren México-Puebla-Veracruz, así como dos carreteras, una hacia el sureste de México desde la caseta de Amozoc y la otra es la que conecta a Puebla con Guerrero, desde Tehuacán, todo ello dentro de lo que su proyecto se denomina república próspera y conectada.

- Advertisement -

En ese punto expresó que no solo contempla los trenes y grandes carreteras, ya que también se piensa en las poblaciones pequeñas y rurales, para las que debe haber mejores caminos y carreteras que les comuniquen, por lo cual la intención es conseguir un México más comunicado en sus vías terrestres.

- Advertisement -

Cuestionada sobre la privatización del agua, tema que es de importancia para Puebla capital, la candidata presidencial dijo enfática que “la privatización del agua no ha funcionado en ningún lugar del mundo” y recordó que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México ese servicio estaba concesionado pero la vencer las concesiones decidió no renovarlas y esa determinación permitió que hoy en día se tenga una buena recaudación y sin aumento a las tarifas, salvo lo que se marca por inflación.

Dio a conocer que tiene contempla plantear la revisión de la Ley del Agua, a fin de que ningún gobierno tenga que ceder ese servicio en concesión , lo cual ha generado muchos problemas, de modo que se requiere hacer cambios para que frente a un recurso escaso haya una mayor regulación y lograr una mejor norma que permita reconocer realmente ese líquido como un recurso nacional, con ello, añadió, se permitirá hacer usos eficientes ya que se trata de un derecho humano y no de un privilegio o de una mercancía. Reiteró que esa reforma buscaría que el agua quede en manos municipales.

Dijo que de los tres contendientes que buscan llegar a la presidencia de la república, ella es la única que realmente tiene experiencia en materia de seguridad, por lo que en ese rubro su propuesta es muy clara y con programas, uno de los cuales va enfocado a la juventud para que se le proporcionen alternativas de estudio o deporte, para impedir que caigan en vicios y sacarlos de esas problemáticas en caso de que ya estén inmersos en ellas, ya que se deben atacar las causas y no solo las consecuencias.

Las mujeres ocupan en su agenda un parte primordial; aseguró que su primer acto gubernamental sería enviar una iniciativa constitucional al Congreso “que reconozca la igualdad sustantiva de las mujeres y que reconozca la constitución que las mujeres debemos de vida libre de violencias” y estaría esto acompañado de leyes diversas enfocadas a la igualdad sustantiva pues sostuvo que “voy ser la primera mujer presidenta, pero además voy a ser una mujer aliada de las mujeres de nuestro país”. En ese mismo tenor al cuestionamiento sobre las acciones represivas del gobierno municipal de Puebla hacia las feministas que se movilizaron por el 8M respondió tajantemente “no a la represión”.

Durante el acto masivo en el zócalo de estar ciudad, fue recibida por cerca de 5 mil personas, ante quienes la candidata expuso su proyecto de nación destacando que está enfocado a continuar, consolidar y hacer crecer la cuarta transformación, manteniendo y ampliando los programas sociales, de modo que a los ya existentes sumaría el de apoyo a mujeres de 60 a 64 años, así como otro más para menores de edad.

Ante sus seguidores habló su propuesta de ley que contempla la modificación al Infonavit, a fin de que ese instituto pueda construir directamente viviendas que sean de interés social. En ese aspecto se comprometió a que habrá la construcción de, por lo menos, 500 mil viviendas para los trabajadores del país.

Llamó a que el voto el próximo 2 de junio sea seis de seis, no precisamente a favor de Morena, pero sí que favorezca a ese partido y sus aliados, pues explicó que solo de ese modo se logrará tener un congreso con mayoría que pueda sostener las iniciativas presidenciales y consolidar la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre las inconformidades de morenistas fundadores sobre la designación de candidaturas; en ese aspecto expuso que eso se definió por encuestas y “hay compañeros y compañeras de Morena que son fundadores, pero que no ganan una encuesta y hay otros compañeros que se acercaron hace seis años, hace tres y que sí ganan una encuesta, ¿y por qué las encuestas?, porque hay que confiar en el pueblo, porque no puede ser que confiemos en el pueblo hasta que la encuesta no nos favorezca”.