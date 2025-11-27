Jueves, noviembre 27, 2025
Sheinbaum rechaza pretensión de la Corte de reabrir resoluciones ya aprobadas

La Jornada

Ciudad de México. Aunque destacó que el Poder Judicial es autónomo y adopta sus propias decisiones, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su abierta inconformidad con la pretensión de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que exista la posibilidad de reabrir resoluciones que ya fueron adoptadas por presuntos vicios en su aprobación. “No estoy de acuerdo con eso”, dijo tajante.

Y añadió que la Corte tiene muchísimos temas pendientes a los que se debería abocar. Sin embargo, insistió, ellos son autónomos y decidirán en consecuencia.

Sheinbaum destacó que la SCJN está abocada a resolver asuntos constitucionales, amparos, en donde decide si es procedente o no, pero , enfatizó, la Corte no tiene facultades para legislar.

Recordó que precisamente en el pasado, el involucramiento del Poder Judicial en tareas legislativas generó la polémica. Eso sí la Constitución señala que hay resoluciones de la Corte que generan jurisprudencias.

